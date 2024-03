Baleares es la tercera comunidad con más demandas de divorcio

Balears es la tercera comunidad autónoma -por detrás de Canarias y Comunidad Valenciana- con la tasa más alta de demandas de disolución matrimonial presentadas en 2023 ante los órganos judiciales, con 213,9 demandas por cada 100.000 habitantes. Según los datos publicados ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las demandas de disolución matrimonial presentadas en las islas registraron una bajada que, en conjunto, se ha situado en el 1,2% respecto a las registradas en 2022.

La reducción en el archipiélago balear afectó a todos los tipos de demanda excepto a las separaciones no consensuadas. Así, en 2023 se registraron 1.699 divorcios consensuados, un 1,5% menos que el año anterior. Los divorcios no consensuados (809) bajaron un 0,6%, mientras que las separaciones consensuadas (58) se redujeron un 7,9%. En cambio, las separaciones no consensuadas (13) subieron un 18,2%. En 2022 no se presentó ninguna nulidad y en 2023 se registraron dos.

En 2023, en las islas se presentaron 440 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 8,4% más que en el año anterior. Por contra, se redujo el número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, que alcanzaron la cifra de 764, un 11,7% menos que en 2022.

Igualmente, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 647, aumentando un 7,7% respecto a 2022, y las no consensuadas, que sumaron 698, disminuyeron un 2,4%. Entre octubre y diciembre año pasado, en Balears se presentaron 220 demandas de divorcio no consensuado y 488 demandas de divorcio consensuado. Por lo que respecta a las demandas de separación, se registraron 13 consensuadas y tres no consensuadas. En el trimestre analizado se presentó una única demanda de nulidad.

Datos nacionales

España registró en 2023 un 3% menos de demandas de disolución matrimonial ante los órganos judiciales en comparación con el anterior. El órgano de gobierno de los jueces ha explicado en una nota que la reducción afecta a todos los tipos de demanda, si bien las cifras varían de unas a otras.

Durante el año pasado se contabilizaron 52.803 divorcios consensuados, un 4,2% menos que en 2022, y los no consensuados fueron 36.082, un 0,5% menos.