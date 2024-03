Simebal: «No computa el tiempo trabajado para la jubilación»

El presidente del sindicato médico de las Illes Balears (Simebal), Miguel Lázaro, calificó la supresión de las guardias médicas de 24 horas como «un melón que hay que abrirlo» recordando que estas guardias tan prolongadas «no existen en ningún otro país de Europa».

«Pese a que son las principales responsables de los fallos en las decisiones que toman los médicos, son de realización obligatoria hasta los 55 años, su retribución tiene una fiscalidad del 45% y el tiempo trabajado en ellas no computa para la jubilación», enumera el líder sindical algunos de los motivos por los que se muestra partidario de rebajarlas hasta las 16 o incluso las 12 horas de duración.

Las guardias médicas en este país comienzan con la jornada ordinaria del facultativo que, una vez completada, se prolonga hasta las ocho de la mañana del día siguiente en el que el profesional ya disfruta de un día de descanso.

Lázaro recuerda que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ya reclamó en 2022 una revisión del modelo actual de guardias médicas.

Una reclamación que se avaló con un cuestionario anónimo en el que participaron cerca de 3.700 profesionales de todas las comunidades autónomas. De las respuestas se desprendió que un 87% de los médicos que participaron hacen guardias, aunque prácticamente un 60% de ellos preferiría no hacerlas y casi un 9% las realizaba en un centro diferente al suyo habitual de trabajo. Entre quienes no las realizaban, más de la mitad buscaron un centro de trabajo que no les impusiera la obligación de hacerlas y, pese a que existía una clara reducción de guardias con la edad, más del 70% de los mayores de 55 años continuaban haciéndolas.

Voluntarias y bien retribuidas

La encuesta también desveló que 2.664 profesionales consideraban que las guardias deberían ser voluntarias y bien retribuidas y 698 que no deberían existir. Además, para 3.379 médicos resultaban la forma más económica en que la Administración daba cobertura sanitaria las 24 horas los 365 días del año. Por último, aunque 908 de los participantes las veían como un complemento económico para el facultativo, la gran mayoría consideró que no estaban bien retribuidas y que deberían remunerarse como horas extraordinarias.