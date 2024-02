La Obra Cultural Balear (OCB) indicó ayer que espera la respuesta de los servicios jurídicos del Consell de Mallorca a sus alegaciones sobre el cambio de fecha en la Diada de Mallorca, para estudiar si es posible recurrir la decisión judicialmente.

El vocal de la entidad cultural, Antoni Llabrés, sostuvo este miércoles en rueda de prensa que el cambio de fecha de la Diada de Mallorca del 31 de diciembre al 12 de septiembre, aprobado inicialmente el pasado diciembre por la mayoría del pleno del Consell de Mallorca -formada por los representantes del PP y Vox-, obedece a «razones políticas e ideológicas» y está basado en un expediente «trufado de dudas y posibles irregularidades». Llabrés explicó que la aprobación inicial requiere de una aprobación definitiva del pleno, debido a las alegaciones que presentaron la organización que representa y el PSIB, que es «imprescindible» que reciban una contestación por parte de la institución insular.

De esta manera, se prevé que esta ratificación podría elevarse al próximo pleno del 8 de febrero o incluso retrasarse hasta el del mes de marzo, pero no lo saben con certeza ya que todavía no se ha publicado el orden del día del pleno y no han recibido esta contestación. En su comparecencia, Llabrés procedió a detallar el sentido de sus alegaciones que se dividen en el ámbito jurídico e histórico. En la rueda de prensa también estuvo presente el doctor en Historia Medieval y profesor de la UIB Gabriel Ensenyat, quien señaló que la fecha del 12 de septiembre conmemora un hecho histórico que «no es trascendental» y es «una invención del siglo XXI».