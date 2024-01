La asociación AnesCon, que tiene como misión que se conozca y se ponga en valor el trabajo que llevan a cabo los médicos anestesiólogos de la sanidad privada de Mallorca, se presentó ayer a la sociedad de esta isla.

Su presidente, el doctor José Antonio de Paz, explicó que «hasta ahora no hemos sido un colectivo proactivo en la comunicación y por lo tanto nuestra labor no ha tenido visibilidad. Solo durante la pandemia empezó a darse a conocer el trabajo real de los anestesiólogos, y queremos que eso no se pierda. Por lo que con AnesCon lo que nos proponemos es cambiar esto y trabajar para que primero se nos conozca y, después, se nos ponga en valor en la sociedad mallorquina».

Junto a De Paz, jefe del servicio de Anestesia de la Clínica Rotger, comparecieron los doctores Edwin Rodríguez, jefe de anestesistas de Juaneda Hospitales, y Pedro Fernández, jefe del servicio de Anestesia del Hospital Juaneda Miramar), ambos miembros de la junta directiva de AnesCon.

AnesCon reúne a la mayoría de los médicos anestesiólogos que trabajan en la sanidad privada en Mallorca, y forma parte de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Anestesiólogos (FEAPA).

De Paz, que también forma parte de la Comisión Ejecutiva y Junta Directiva de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), subrayó que «los anestesiólogos somos súper especialistas, para llegar a serlo tenemos que completar una formación de más de 10 años y siempre mantenernos actualizados. Y nuestro papel en la sanidad es fundamental, tanto antes como durante y después de las intervenciones quirúrgicas».