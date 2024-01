Educación rechaza las alegaciones contra el punto de antiguo alumno

El nuevo decreto de escolarización que regirá el proceso de elección de centro para el curso 2024-2025 sigue su camino por la vía de urgencia para llegar a tiempo, con unos plazos muy ajustados. La propuesta que ya ha llegado al Consell Escolar mantiene la recuperación del punto de antiguo alumno como criterio complementario, pese a las alegaciones presentadas en contra por entidades como los directores de Primaria, la federación de padres de alumnos (FAPA), sindicatos como STEI o FAPA o el ayuntamiento de Manacor.

El argumento básico de los detractores de que ser antiguo alumno de un centro pueda puntuar a la hora de solicitar plaza es que es un criterio «segregador», «arbitrario» y «clasista». La respuesta que da Educación a estas críticas es que «es el centro el que puede decidir cómo se asigna esta puntuación». Y es que este aspecto entraría dentro de los ‘criterios complementarios’, que cada centro decide aplicar o no y cómo (puede decidir dar un punto entero, una fracción o nada).

Este criterio fue retirado durante la primera legislatura de Francina Armengol, algo que fue rechazado por el sector concertado.

La FAPA es la entidad que más ha fundamentado el porqué de su negativa indicando que ser hijo de antiguo alumno «es una condición personal, y a menudo social, arbitraria en lo que afecta a la escolarización y que no justifica la discriminación positiva». Además, sostiene la federación, implica «una discriminación negativa al resto de alumnado por motivos no justificados, por lo que es discriminatorio, vulnera el principio de la igualdad de acceso a la educación y genera segregación escolar». La entidad argumenta que en otras CCAA como La Rioja, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valencia han aprobado recientemente normativa en el que éste no es un criterio valorable.

Cuando se eliminó este criterio en 2019, recuerda FAPA, la medida contó con «el consenso de la comunidad educativa representada al Consell Escolar». Por eso ahora solicitaron a la Conselleria, sin éxito, que justificara por qué decidía recuperarlo.

El ayuntamiento de Manacor también presentó alegaciones contra este criterio al entender que «es favorecer a las familias con más arraigo en el territorio, perpetua un alumnado fiel a un centro y limita la entrada de alumnado nouvingut».

El Consistorio también alegó contra el punto extra que pueden obtener aquellas familias cuyos hijos hayan acudido a escoletes públicas o de la Xarxa complementaria al considerar inoportuno «premiar» a los padres que han tenido «esta oportunidad» cuando «no hay una oferta pública o complementaria suficiente para atender la demanda en esta etapa».

Esta alegación también ha sido rechazada por Educación, que tampoco ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de dar puntos en la etapa 0-3 a las familias en las que los dos progenitores estén trabajando.

El Consell Escolar ha pedido ampliar el plazo para emitir su informe sobre el decreto de escolarización al 13 de febrero.

Escola Catòlica reclamó que los centros pudieran admitir estudiantes fuera de plazo por su cuenta

La patronal concertada Escola Catòlica ha presentado varias alegaciones al borrador del decreto de escolarización. A través de dos de ellas solicitaron que los centros pudiesen admitir alumnos fuera del plazo de admisión y a lo largo del curso si tenían plazas disponibles, sin necesidad de pasar por las oficinas de Escolarización como se hace ahora cuando una familia solicita plaza porque acaba de llegar a Baleares o porque quiere cambiar de centro. La patronal considera que el derecho a la libre elección (que el borrador desarrolla en el artículo 3: es una de las banderas del pacto PP-Vox) «se ha de garantizar» y «no hay justificación para impedir un cambio de centro por cualquier motivo». Educación niega estas aspiraciones a la concertada argumentando que «desde Escolarización se tiene que garantizar la distribución equilibrada del alumnado y se aporta una visión de conjunto. No es competencia del centro. La libre elección queda garantizada durante el proceso ordinario de admisión, donde se bareman todas las solicitudes según las mismas reglas del juego».