La Universitat de les Illes Balears cree que el anuncio del PP de confeccionar una Selectividad única en las once comunidades autónomas en las que gobierna "parece de implementación muy difícil".

La institución académica se muestra cauta a la hora de valorar la medida, al no haber recibido información concreta sobre la propuesta de forma oficial y solo saber lo que se ha publicado en los medios de comunicación estos días. Pero de primeras sí que, en línea con lo expresado desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), ven difícil impulsar una prueba única: "No hay un currículum de Bachillerato único, que sea común a las diversas comunidades autónomas, y eso dificulta en gran medida la armonización de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU)". Este posicionamiento concuerda con el que también se ha hecho desde la federación de asociaciones de padres de alumnos de Mallorca, FAPA, aunque estos directamente han concluido que "no es viable".

Cabe recordar que fue Alberto Núñez Feijóo quien anunció esta medida el pasado miércoles. El líder de los 'populares' habló de impulsar una EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, antes conocida como Selectividad) común para toda España, tanto en contenidos, como en criterios de corrección y fecha de celebración. Su argumento es que «no tiene sentido» tener diecisiete pruebas distintas.

La propuesta del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, difiere un poco de la idea inicialmente anunciada por Feijóo, ya que, según declaró ayer tras participar en la Conferencia General de Política Universitaria en el ministerio de Universidades, su idea es unificar un mismo modelo de Selectividad en cuanto a la estructura, pero no en cuanto a contenidos. «Se trataría de establecer unas reglas del juego iguales para todos los estudiantes del país», un hecho que, aseguró, "beneficiaría sobre todo a los estudiantes de Baleares".