«Ha sido una reunión impregnada de espíritu navideño y hemos echado la carta a los Reyes Magos. Se ha producido (el encuentro) en el momento y con el contenido oportuno. Ha sido fértil», resumía el presidente del sindicato médico de Balears (Simebal), Miguel Lázaro, la reunión que mantuvo ayer junto a miembros de su directiva con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García.

Estas buenas palabras dieron paso a la primera advertencia. Para Simebal la recuperación de la carrera profesional (complemento que cobra el personal sanitario por mantenerse actualizado en su profesión, entre otros ítems) es una línea roja que no permitirá traspasar. Lázaro, que estimó que solo los médicos han dejado de percibir treinta millones por este concepto, advirtió de que si no se recupera el plus en el primer trimestre del año entrante, habrá movilizaciones. «La presidenta nos dijo que va a satisfacer a todos los profesionales sanitarios y que la recuperación de la carrera es una promesa que llevaba en su programa electoral y que la va a cumplir», se mostraba conciliador Lázaro.

Una vez atada la recuperación de este complemento paralizado desde el año 2018, Simebal quiere ahora actualizarlo.

Carrera profesional con IPC

Así, Lázaro reivindicó la actualización de los emolumentos que se cobran por este concepto con el IPC de cada año. «Están sin actualizar desde 2007», justificó.

También reclamó que se incrementen las percepciones por los diferentes niveles de carrera. Señaló que en estos momentos Balears es la tercera comunidad por la cola en función de estas retribuciones y su objetivo es que a final de legislatura esté situada entre las tres primeras. En la actualidad un médico de Balears percibe tres mil, seis mil, nueve mil y doce mil euros anuales en cada uno de los 4 niveles de carrera profesional cuando la media española es cobrar entre catorce y quince mil euros en el máximo escalón.

Igualmente a final de legislatura, el líder sindical confió en que se incorpore un nuevo nivel de carrera, el quinto. «Generalmente los médicos ya han alcanzado el máximo nivel a los 55 años y les quedan más de diez años de profesión sin poder progresar», justificó.

Asimismo se trasladó a la presidenta que para fidelizar a los médicos que vengan a Balears se debe aumentar el plus de insularidad así como incrementar la productividad variable, dinero que cobran los médicos en función del cumplimiento de objetivos asistenciales y que en la pasada legislatura se negociaron con «técnicas de trileros del Misisipi y con unas retribuciones paupérrimas. Lo quitó Bauzá y lo recuperó de forma insatisfactoria Armengol», denunció Lázaro.

Actualización de peonadas

También reclamó Simebal a sus interlocutoras una actualización de lo que cobran por peonadas (actividad asistencial fuera del horario oficial para rebajar las listas de espera), más declaraciones de puestos de difícil y de muy difícil cobertura en Atención Primaria y en algunas especialidades de los hospitales comarcales, contratos indefinidos para los médicos mir que acaben su formación con el objeto de que se queden y más recursos para Cuidados Paliativos y Salud Mental.