El PP baila su nueva «vida de rico»

A ritmo del cantante colombiano Camilo, el PP celebró ayer por todo lo alto la aprobación de los Presupuestos y bailó su nueva «vida de rico» con unas cuentas que permiten a Prohens empezar a gobernar con su propia agenda. Tras varias semanas de tira y afloja con Vox, los populares no pudieron contener el éxtasis y decidieron festejar en su sede con la canción Vida de rico el acuerdo alcanzado con su socios. Una reconciliación reflejada en el Parlament a través del intenso abrazo entre Prohens e Idoia Ribas, acompañado de minutos de aplausos entre las bancadas de ambas formaciones.

«Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante», reza la canción de Camilo. Y es que la presidenta del Govern ha cedido a Vox la ejecución de su promesa estrella para esta legislatura: la segregación lingüística en las aulas. De hecho, los 20 millones de euros era la condición sine qua non para que Vox apoyara al Govern y los responsables de que los Presupuestos entren en tiempo y forma a partir del 1 de enero de 2024.

PP y Vox llevaban muchos días bailando desacompasados en relación a cómo aplicar el plan lingüístico, con posiciones muy alejadas. Los populares marcaban un ritmo más lento, calificando la cifra como «elevada» y sin tener claro la necesidad de plantear una partida sin conocer el número de centros que se adherirán al plan piloto. Los ultraconservadores, por su parte, proponían un ritmo mucho más dinámico, justificando que los 20 millones eran necesarios para que la propuesta fuera atractiva en los centros. Así, advirtieron que no apoyarían las cuentas si el PP no bailaba pegado con su socio en esta cuestión. Finalmente, fue la portavoz de los ultraderechistas, Idoia Ribas, la encargada de marcarle el ritmo a Prohens para acabar con una coreografía grupal donde Vox se sabía vencedor final: «Las cosas no siempre salen cuando uno quiere, si bien lo importante es que salgan como uno quiere».

Otro de los grandes protagonistas de la jornada que también bailó fue el vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, evidenciando en su rostro la felicidad y alivio de aprobar los Presupuestos después de todas las dificultades acontecidas. En contraposición se apreciaban las caras de circunstancias en la bancada de la izquierda, conscientes de que, a pesar del precio, el Govern había sacado adelante la ley más importante del año.

A ritmo de ‘El tamborilero’

Aprovechando que la Navidad está a la vuelta de la esquina, la fiesta se cerró a ritmo del villancico de El tamborilero interpretado por Agustín Buades. El diputado de Vox no quiso irse sin agradecer al PP que hubiera aprobado los Presupuestos, adueñándose así de la iniciativa en las negociaciones con el PP. El Govern saca las cuentas adelante gracias al apoyo imprescindible de Vox, ante el que ha tenido que claudicar respecto a sus exigencias. Medidas que permiten a los de Abascal seguir en la batalla de la agenda mediática. Y es que como también dice la canción de Camilo, «aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo».

