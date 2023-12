Virginia, víctima del problema habitacional en Baleares: «He perdido la cuenta de los desahucios que he vivido»

La investigación de la UIB Vivienda y exclusión residencias en las Islas Baleares recoge el testimonio de diferentes personas que padecen distintas situaciones de exclusión residencial, que van desde la infravivienda a la ocupación de la misma. Y es que, desvelan, el sinhogarismo «es solo la punta del iceberg».

Virginia es mallorquina, lo primero que cuenta a los investigadores es el peso que ha perdido «por la presión de que toquen a la puerta». «Yo he tenido ya en esta casa donde vivo no sé cuántos desahucios...He perdido la cuenta», dice. Explica que consiguió un alquiler social y que con el tiempo el casero «me engañó y me denunció. Me dijeron que estaba ocupando la casa».

Vivienda de 65 metros para cuatro

Silvia es otro ejemplo, nació en Palma, tiene 44 años y vive con sus dos hijos y su marido en un piso de 65 metros cuadrados de protección oficial. Relata que tuvo que pedir una hipoteca para reformarla porque «estaba destrozada».