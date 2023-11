El Colegio de Abogados de Baleares ha repetido un año más la exitosa jornada de puertas abiertas. Es un servicio que ofrece la institución colegial para los ciudadanos que sufren un problema legal y buscan que un abogado, de forma gratuita, les informe, les asesore y les guíe para encontrar una solución. Un consejo legal que siempre aboga por encontrar una solución a un problema legal, sin la necesidad de acudir a los tribunales. Es decir, se apuesta por lo que se denomina “abogacía preventiva”, de allí que el mensaje que se trasmite en estas jornadas es el de “mejor prevenir que litigar”.

Tal es el éxito de estas jornadas que ayer los abogados voluntarios atendieron a un total de 250 ciudadanos, que se desplazaron a las distintas sedes colegiales en busca de asesoramiento legal. Estas personas fueron atendidas en función de las características del problema que plantean. Se pudieron reunir con un abogado especializado en cada materia, que va desde familia, arrendamientos urbanos, conflictos laborales, derecho fiscal, civil o extranjería. La mayor parte de las personas que utilizaron estos servicios gratuitos, que solo es de asesoramiento, buscaron consejo para resolver un problema civil.

Patricia Campomar, que forma parte de la Junta del Colegio de Abogados, explicó que las previsiones se han superado y que cada año se atienden a más personas. Explicó que estas jornadas son muy importantes, porque el mensaje que se trasmite al ciudadano es que siempre es mejor encontrar una solución a un problema legal que acudir a los tribunales para resolverlo, con los problemas que ello conlleva. “Un consejo a tiempo evita futuros problemas”, señaló Campomar, que insistió en que precisamente los abogados lo que pretenden es resolver problemas y evitar pleitos.

La letrada también señaló que esta jornadas sirven para eliminar el viejo mito de que los abogados son muy caros y que es necesario disponer de mucho dinero para poder contratarlos.

Bernardo Heredia es uno de los ciudadanos que acudió en busca de consejo legal. Vive desde hace doce años en un estudio, en régimen de alquiler, pero en breve se le termina el contrato. El propietario le ha dicho que su deseo es vender la casa, pero teme que la intención es aumentar el alquiler y debido a los precios que se solicitan en la actualidad será muy difícil poder asumir este gasto. “Quería saber cuáles eran mis derechos como inquilino. Me voy muy satisfecho por el consejo. Tendré que esperar a que el dueño mueva ficha y me confirme cuáles son sus intenciones con el piso”.

Antonio Gibello es albañil. Acude al Colegio con una carpeta llena de documentos. Está de baja, por problemas en la cadera. No está cobrando nada y no sabe porqué. Quería que un abogado se lo explicara. El letrado descubrió la razón. Tiene una deuda pendiente con el Ayuntamiento y si no la paga no podrá acogerse a las ayudas públicas. La solución que "me plantea es que me acoja a la ley de la segunda oportunidad, con la que al menos podré rebajar la sanción".

Darlin Martínez y Cecilia Mina son colombianas. Ambas viven en régimen de acogimiento familiar, pero están en situación irregular, por cuanto no tienen papeles. Llevan un año en Mallorca or y Darlin ha sido madre hace poco. El niño ha nacido a la isla. Su deseo es quedarse en España, pero saben que “corren el peligro de que en cualquier momento nos pueden expulsar”. Un abogado especializado en extranjería les atendió y les indicó los pasos que debían dar para conseguir la nacionalidad.

María José García acudió al Colegio de Abogados porque su marido tiene un problema con una herencia en el extranjero. Un familia falleció en Alemania y no saben qué deben hacer para poder tramitar la aceptación de la herencia. Buscaba que “algún abogado me oriente ante esta situación”. Desde Mallorca poco se puede hacer para buscar una solución, por lo que el abogado le aconsejó que contraten a un letrado en Alemania, que conocerá mejor los requisitos que se deben seguir para la aceptación de la herencia.

Jaume Ferrer, que es militar, tiene un problema con la comunidad donde reside. Se tienen que realizar unas reparaciones en las terrazas y los albañiles deben entrar a través de su casa. Teme que puedan dañar el parquet de la sala, por lo que quería saber qué debía hacer si esta situación se producía. “Quiero saber si puedo exigir al albañil que ponga una protección en mi casa o tengo que ponerla yo”. El abogado le explicó cual era la mejor solución a este problema.

Rosa Escuder vive un mal momento y buscaba un abogado que la pudiera ayudar. Está enferma. Sufre fibromialgia y una enfermedad degenerativa en la espalda, además de ansiedad y depresión. No puede trabajar, porque nadie contrata a un empleado con estos problemas de salud. Además de ello, también mantiene un conflicto familiar. Pleitea con su exmarido por un piso que tienen a medias. La mujer quiere pedir la invalidez, pero de momento se la han denegado. Sin embargo, afirma que su estado va empeorando cada día. “Hasta ahora recibía el ingreso mínimo vital, pero este mes ya no he cobrado nada.”

El Colegio de Abogados tiene previsto repetir esta experiencia el próximo año.