Desabastecimiento en las farmacias de Baleares de un antidiabético que se receta para adelgazar

En estos momentos están llegando a Baleares un número muy limitado de cajas del fármaco Ozempic, un medicamento de última generación para tratar la diabetes de tipo II (la que aparece en la edad adulta avanzada, normalmente en personas obesas o con sobrepeso), y están limitadas a los pacientes que presenten una receta en las farmacias. Y su dispensación no cubre toda la demanda porque hay facultativos que las están prescribiendo a personas para que tan solo pierdan peso. Y no precisamente médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición, denuncian diabetólogos consultados.

«En mi consulta algunas personas obesas me han pedido que se lo recete pero les recuerdo que no puedo hacerlo porque es un medicamento para diabéticos y, en general, lo entienden», explica un especialista en esta enfermedad metabólica crónica apuntando a que en estas prescripciones incorrectas (para perder peso) juega un papel la falta de ética de algunos profesionales, normalmente más comunes en la sanidad privada.

«Este medicamento es caro pero efectivo», continúan los endocrinos. «No solo te permite perder peso sino también mejorar los niveles de glucosa en sangre. Y hay gente que está dispuesta a tomarlo con el fin exclusivo de rebajar unos kilos pese a que tiene efectos secundarios como náuseas. Y no necesariamente obesos, sino personas que quieren perder tan solo dos o tres kilos», lamentan denunciando que este desabastecimiento está disparado en Baleares y nada tiene que ver con el uso más correcto que se hace del medicamento en otras regiones del país, donde solo se prescribe y dispensa a su población objetivo: los diabéticos de tipo II.

«Pedimos a inspección de Farmacia a ver si podía restringir su uso a las personas que tuvieran prescrito el fármaco en su receta electrónica, pero nos dijeron que no lo podían controlar de esta manera porque hay muchos facultativos que lo prescriben a través de otro tipo de recetas. Nos instaron eso sí a denunciar a las farmacias que supiéramos que lo están dispensando de forma incorrecta, algo que vemos inviable», revelan.

El desabastecimiento del fármaco u otros con el mismo principio activo no es nuevo, se arrastra desde hace varios meses.

«Afecta a varios fármacos y los grandes perjudicados son los diabéticos. Las nuevas moléculas (de otros medicamentos de última generación contra la diabetes) no están llegando a este país mientras que sí lo han hecho a otros de nuestro entorno. No sabemos la causa, quizá sea un pacto para mantener los precios», aventuran una explicación los endocrinos consultados.

Solo por vía oral

Ahora, continúan, de los pocos fármacos con este principio activo disponibles son los de dosificación oral. «Son unas pastillas de 14 miligramos que hay que tomarlas cada día en unas condiciones muy estrictas: media hora antes del desayuno y con muy poca agua. Si no lo haces así, no hacen efecto», explican.

Pero la opción más idónea y cómoda es la presentación inyectable de 1 miligramo, con la que basta un pinchazo subcutáneo una vez a la semana para que funcione muy bien, diferencian. Estos son los antidiabéticos prácticamente inencontrables hoy en día en las farmacias de las islas.

Farmacéuticos: La escasez obliga a una distribución controlada

«Hay una distribución controlada de las unidades (de Ozempic)», confirma Emma Suárez, del Centro de Información del Medicamento (CIM) del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COFIB), que también corrobora que «hay médicos especialistas que los están recetando para otras indicaciones, básicamente para adelgazar». Y es que estos fármacos no solo regulan los niveles de azúcar, también proporcionan una sensación de saciedad que ayuda a perder peso, detalla la especialista. Por la situación actual, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una circular en la que insta a los especialistas a no iniciar tratamientos nuevos con estos fármacos debido a que no se puede garantizar una continuidad del suministro.