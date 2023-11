El silencio y la tranquilidad se han apoderado esta mañana del cementerio de Palma, que ha visto como desde primera hora los ciudadanos acudían a visitar a sus seres queridos por el día de Tots Sants. A su paso, han dejado una colorida estampa que ha teñido el camposanto gracias a las decenas de flores depositadas sobre las tumbas. Pese a la amenaza por la borrasca 'Ciarán', el cielo se ha mantenido despejado y el clima ha respetado este día tan especial para muchos, que se está celebrando bajo un radiante sol.

Muchos de los ciudadanos cargaban con sillas y enseres para poder pasar con las comodidades necesarias el tiempo con sus seres queridos en Son Valentí. Otros han decidido simplemente realizar una corta visita, invadidos por un dolor que no les ha permitido estar mucho más tiempo en el lugar de descanso de aquellos que ya no están con ellos.

Con un gran dispositivo policial desplegado por parte de la Policía Local, en coordinación con el ayuntamiento de Palma, miles de ciudadanos han visitado durante la mañana un cementerio preparado para esta gran cita anual. Varios grupos de vigilantes de seguridad se encargaban de distribuir la gran cantidad de vehículos que accedían al interior del recinto, aunque no se ha producido ningún incidente ni colapso en los accesos. El goteo de personas que entraba al cementerio durante la mañana ha sido incesante, y se espera que continúe al mismo ritmo durante el mediodía y la tarde. Además, las líneas de refuerzo de la EMT han sido fundamentales para acercar a aquellos que no querían desplazarse en coche con tal de evitar posibles atascos, algo que finalmente no ha sucedido.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado el camposanto realizando un recorrido por su interior, en el que ha podido disfrutar de varias actuaciones de violín y guitarra. En un breve discurso, ha destacado la gran labor de los funcionarios y trabajadores de la Empresa Funeraria de Mallorca, y ha asegurado que "en los más de 100 días desde mi investidura, me he dado cuenta del trabajo que se hace aquí". También ha mencionado la importancia del trato humano de los trabajadores con los ciudadanos: "El modelo de atención no debe responder a una administración fría. Nuestro servicio está lejos de una actitud mecánica e impersonal".