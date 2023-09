La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha asegurado que la eliminación del requisito del catalán en la función pública se va a llevar a cabo durante esta legislatura. En este sentido, ha defendido que Marga Prohens cumplirá con el acuerdo programático firmado entre los populares y la formación ultraderechista. "Uno de los puntos del documento dice expresamente que el desconocimiento del catalán no puede penalizar en el acceso a la función pública. Prohens me dio su palabra de cumplir con todos los puntos del acuerdo durante la legislatura", ha declarado Ribas tras reunirse con la presidenta del Govern en el Consolat.

En este sentido, Ribas defiende que el objetivo es que el catalán deje de ser un requisito indispensable para los funcionarios. "No se puede penalizar el hecho de desconocer el catalán. No lo estamos vetando, lo único que queremos es que no sea un impedimento para acceder a toda la función pública".

Asimismo, la portavoz de los ultraderechistas ha confirmado que el próximo jueves 14 de septiembre tendrá lugar la comisión de seguimiento entre el PP y Vox para garantizar el cumplimiento del pacto. "En esta reunión determinaremos con más exactitud la calendarización de las medidas que tenemos acordadas. Será una negociación entre ambas formaciones políticas donde existe muy buena sintonía y buena voluntad".

La Oficina de la Libertad Lingüística

Otro de los puntos que estarán encima de la mesa en la comisión de seguimiento será la creación de la Oficina de la Libertad Lingüística, que estará en funcionamiento a partir de enero de 2024. Respecto al acuerdo entre PP y Vox en el ayuntamiento de Palma, Ribas ha mostrado su satisfacción, aunque ha advertido que serán los representantes en Cort los que hagan las valoraciones oportunas.