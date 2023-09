Sbert acusa a Penalva y Subirán: «Fui secuestrado, torturado y tratado como un etarra»

Bartolomé Sbert, antiguo número 2 del grupo Cursach, acusó este miércoles a Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo de «torturas», calificó de «secuestro» su paso por prisión, donde fue «tratado como un etarra» y sostuvo que la causa contra él se construyó «con testigos manipulados» y «filtraciones» a la prensa. En su declaración como testigo en el juicio contra los investigadores ahora en el banquillo, donde esta personado como acusación particular, afirmó que tras su arresto uno de los policías le dijo: «Si no me das a [José María] Rodríguez te comerás cinco meses de prisión». Además, aseguró que renunció a salir de la cárcel hasta que Penalva fue apartado del caso pese a poder pagar la fianza por temor a que le imputara nuevos delitos. «Estaba más seguro dentro que fuera», consideró.

Sbert resumió el caso Cursach como una «partida de perdedores. «Aquí hem perdut tots», dijo directamente al tribunal. Contó que cuando fue detenido en febrero de 2017 y fue trasladado a comisaría, decidió no declarar por consejo de su abogado. El policía Miguel Ángel Blanco, según su versión, le dijo entonces: «Dame a Rodríguez y te podrás ir». Sbert aseguró que entre esas palabras y el «inhumano» estado de los calabozos, donde tuvo que «orinar tres veces en una esquina», sufrió una indisposición y tuvo que ser trasladado a un hospital. Finalmente, a preguntas del abogado Pedro Horrach, tuvo que admitir que su paso por Son Espases fue anterior al episodio con Blanco. La antigua mano derecha de Cursach en los negocios insistió en que no tenía «nada que decir de Rodríguez», cuya relación calificó de «la típica entre un político y un empresario». Guiado por el fiscal Herranz, calificó de «tortura» el hecho de que se apurara el plazo de 72 horas para ser puesto a disposición judicial. En el juzgado, afirmó, Blanco volvió a decirle que si no delataba a Rodríguez iría a prisión. «Estaba secuestrado», consideró. Sbert, que citó a Juan Carrau como el fiscal que pidió su ingreso en prisión, señaló que cuando fue encarcelado se le aplicó un régimen de aislamiento «que solo se aplica a los etarras» por las noticias que aparecían en este diario sobre las pesquisas del caso Cursach. Finalmente, utilizó su absolución en el juicio por aquel proceso tras la retirada de cargos de la Fiscalía y las acusaciones particulares para insistir en su inocencia. «Ponían en boca de quien hiciera falta lo que ellos consideraban. Manipulaban a testigos y no tenían pruebas». Incluso señaló a los magistrados que ahora juzgan a Penalva y Subirán: «Todos ustedes les apoyaban porque nosotros éramos la mafia», dijo señalando a los magistrados hasta que su abogado, Enrique Molina, intervino para que no siguiera por esos derroteros. Un ex alto cargo de Turismo concertó una inspección con Sbert Josep Ensenyat, ex jefe del servicio de Inspección de la conselleria de Turismo, admitió en el juicio que concertó con Sbert una inspección en uno de los hoteles del grupo Cursach en 2016. Ambos argumentaron en sus declaraciones que no eran revisiones sobre cuestiones de seguridad, sino para incrementar la categoría del establecimiento. Ensenyat, que calificó de «habitual» esta práctica, aseguró además que cuando fue citado a declarar como testigo por estos hechos y negó haber dado un trato de favor al grupo Cursach, Subirán dijo que pasaría a ser imputado, algo que finalmente no ocurrió. El abogado de Penalva y Subirán afirmó que esta grabación fue ocultada por el ministerio público en el juicio del caso Cursach y el fiscal Herranz, visiblemente molesto, replicó. Afirmó que esa prueba no fue excluida por él, sino que no constaba como evidencia a analizar cuando Subirán y Juan Carrau presentaron el escrito de acusación de aquel proceso judicial. La grabación fue emitida en el juicio tras ser requerida por Barinaga. La prueba estaba en la Audiencia Provincial y fue trasladada desde allí a sa Gerreria, lo que demoró la sesión. En la sesión del miércoles también declaró como testigo el abogado Carlos Portalo, quien contó cómo Subirán le ofreció pedir la puesta en libertad del ingeniero de Cort Pedro Torres -entonces en prisión preventiva- si acusaba a José María Rodríguez. Sobre aquella declaración, afirmó que el fiscal «dictaba las palabras» al funcionario que la transcribía, aunque no pudo confirmar si coincidía con lo que declaraba Torres, quien finalmente quedó libre con fianza.