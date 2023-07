El sindicato médico de Balears (Simebal) se ha reunido hoy con la consellera de Salud, Manuela García, a la que ha recordado los compromisos adquiridos en campaña electoral con los facultativos.

Durante las dos horas que ha durado la reunión, Simebal le ha recordado a la consellera la necesidad de imponer medidas urgentes y prioritarias para captar y fidelizar facultativos y evitar así la fuga constante de médicos. «Como medida prioritaria y urgente necesitamos que se definan y apliquen las condiciones para los puestos de difícil y muy difícil cobertura. En Ibiza tenemos un problema muy grave con oncología y anestesia», le ha señalado Miguel Lázaro, presidente de Simebal. Asimismo le ha instado a cumplir su compromiso de reactivar la carrera profesional parada desde 2018 y que afecta a 1.200 médicos y ha reivindicado asimismo la productividad variable sin cobrar desde el año 2020.

Entre otras propuestas, Simebal ha puesto sobre la mesa el nivel 5 de carrera profesional para los facultativos y la creación de un plan de Recursos Humanos basado en datos objetivos, que no se ha desarrollado en los últimos 20 años, para acabar con la sobrecarga asistencial y el burnout que sufren los médicos. Un problema que va en aumento y que, desde el sindicato, se está llevando por vía judicial con denuncias a Inspección de Trabajo.

Para concluir, Simebal ha pedido a la consellera su compromiso de cumplir al 100% el Acuerdo firmado en diciembre del 2022. Este acuerdo engloba medidas retributivas y no retributivas tanto en Hospitalaria como en Atención Primaria, que no se están cumpliendo en los plazos comprometidos, en especial en Atención primaria donde quedan pendientes de aplicar muchos puntos como la regulación de agendas, sustituciones, libranza de guardias, etc. Lo que está creando un agravio comparativo entre los facultativos. Recuerda Simebal que estas medidas deberían haber sido efectivas al completo desde el pasado 31 de marzo.

Por su parte, el sindicato médico ha felicitado al nuevo gobierno por la creación de la Dirección general de Salud Mental y ha recordado la necesidad de una inversión económica adecuada a las necesidades que la población requiere, la designación de un coordinador autonómico, así como la necesidad prioritaria de aumentar el número de profesionales psicólogos clínicos en los centros de salud de las islas.

La reunión se ha mantenido en un ambiente de cordialidad por ambas partes y ha concluido con el compromiso por parte de la consellera de salud de trabajar para garantizar una asistencia sanitaria pública de calidad, cuidar a los profesionales, agilizar una financiación adecuada y aprobar, como prioridad, un decreto ley que defina las áreas de difícil cobertura.