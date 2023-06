Si bien es cierto que hay déficit de conocimientos de la historia reciente de España entre muchos alumnos que terminan la enseñanza obligatoria, es de justicia señalar que hay otros que tienen muchísimos datos que van más allá de lo que recogen sus libros de texto. Este diario ha podido comprobarlo en una visita realizada al IES Son Pacs de Palma, en cuyo jardín mantuvo una extensa conversación con dieciséis estudiantes de cuarto de ESO en presencia de su profesor de Historia, Miquel Coll.

De hecho, este docente es un apasionado de su trabajo y del periodo comprendido entre la Guerra Civil y la Transición. «Para que pudiéramos llegar a estos años y con el fin de profundizar, nos hemos saltado la Revolución Industrial, que justamente abordaremos ahora centrándonos en los conceptos más básicos», argumenta.

Una alumna expone que con la proclamación de la II República y la celebración de elecciones legislativas, se inició un proceso constituyente. El Estado republicano quedaba legitimado democráticamente por las elecciones y se abría un proceso de modernización de las estructuras políticas. Y que hubo tres etapas: el bienio reformista presidido por Azaña, un segundo bienio, durante el cual gobernó la derecha, y el Frente Popular, que padeció el golpe de Estado militar que desembocó en la guerra civil.

Otro estudiante se refiere a la persecución que padecieron políticos, que incluso fueron asesinados, como Emili Darder. Una compañera recuerda a Aurora Picornell, «cuyos restos han sido hallados recientemente en una fosa». «O los norats, que pasaron más de trece años escondidos en las montañas de la Serra de Tramuntana».

«Franco atacó derechos fundamentales como la libertad de expresión. A los niños ya los adoctrinaban en el colegio, les hacían cantar Cara al Sol y recibían castigos ejemplares», indican. «La gente tenía miedo y se producían delaciones entre vecinos. Y había muchísimas limitaciones para las mujeres», explican.

«Mi abuela me ha contado que conoció a gente que fue asesinada por ser de izquierdas y que tampoco volvió a ver a conocidos que habían marchado al exilio. El abuelo era socialista pero no le pasó nada porque guardó silencio sobre sus ideas. También me dijo que se prohibió el catalán y que ello conllevó a una pérdida cultural importante», relata otra alumna del IES Son Pacs.

Además del manual de Anaya que emplean en clase, el profesor Coll es partidario de emplear diversos materiales audiovisuales, como documentales, «los hay de mucha calidad». Y también combinan las sesiones con alguna salida. «Este año hemos hecho una visita a los refugios antiaéreos de Palma con Bartomeu Fiol. En ellos los ciudadanos se refugiaban de las bombas de los aviones republicanos porque la isla cayó en seguida en el bando nacional».

«Al principio del franquismo, se optó por una autarquía económica, pero después vino un periodo aperturista que coincidió con el boom turístico», explican.

«En torno a Franco se crearon una serie de mitos como que era muy honrado o que con él se vivía mejor. Se ha descubierto que todo eso es mentira», dicen.

«Muchos jóvenes de nuestra edad no tienen cultura sobre estos temas, no saben qué sucedió durante el franquismo ni quién era Franco en realidad. Tenemos amigos de fuera del instituto que sabemos que no han dado estos temas porque no les ha dado tiempo. Y son muy necesarios para entender el presente y para que no se vuelva a repetir algo similar», comentan. «En este instituto no hay alumnos que simpaticen con Franco, pero sabemos que en otros colegios sí los hay, ya sea por sus familias o porque se informan o siguen a algunos influencers en redes sociales o cuentas de Tik Tok. En realidad, les falta información y no tienen conocimiento suficiente sobre lo que es la extrema derecha».

Todas estas intervenciones, entre muchas otras que no pueden ser reproducidas aquí por las limitaciones del papel, forman parte de la conversación mantenida con Carla Abraham, Laura Andreu, Alejandro Carvajal, Aina Ramón, Rafael Vairoletti, Lluc Verdera, Marina Águila, Alejandra Flores, Mariona Llobera, Marta Pujol, Llorenç Salas, Pau Tomás, Marc Llompart, Llucia Garcías, Sergi Coll y Martina Corral.