El recuento de los votos del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), celebrado esta mañana en el Parlament bajo la tutela de la Junta Electoral Provincial, ha arrojado que el PSOE ha ganado las elecciones en Mallorca entre los que isleños que viven en el extranjero. Los socialistas han sacado 394 votos por 354 del PP. La izquierda también gana en Formentera por seis votos a uno y los populares son la lista más votada en Ibiza y Menorca. Hasta Mallorca han llegado un total de 2.286 sufragios de isleños que residen fuera de España.

El voto del CERA no cambia ningún resultado del establecido en los comicios celebrados el pasado domingo. Se estaba pendiente de si Podemos podía quitar un diputado al PSOE en Ibiza, ya que había una diferencia de solo 20 votos. No obstante, los socialistas han sacado 29 votos en la Pitiüsa mayor por 20 de los podemitas, lo que significa que el PSIB incrementa su ventaja con los morados. De igual modo, la derecha ganó el diputado de Formentera por 73 votos. En este caso tampoco cambia nada, ya que el partido de la izquierda, Gent per Formentera, ha sumado seis votos y sa Unió solo uno. En este caso la diferencia entre izquierda y derecha se ha reducido en 68 votos.

En Mallorca el PSOE ha obtenido 394 votos del CERA, 354 el PP, 163 Vox, 150 Més, 95 Podemos, 48 Pacma, 32 Ciudadanos y 38 El Pi. Por su parte, en Eivissa el PP ha obtenido 34 votos de los isleños residentes en el extranjero, el PSOE 29, Podemos 20, Vox 11, 5 Ara Eivissa y 7 Ciudadanos. En Menorca el PP ha ganado por un solo voto al PSOE, 34 los populares y 33 los socialistas. Més per Menorca han obtenido 19 votos, Podemos 25, Vox 12 y Ciudadanos 3.

Esta tarde la Junta Electoral procederá a verificar el escrutinio general de los comicios autonómicos e insulares, revisando las actas y las incidencias de cada una de las cerca de 1.300 mesas electorales.