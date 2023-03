El pleno extraordinario del Consell de Mallorca aprobó ayer la puesta en marcha del Plan de Mejora de la Movilidad Viaria y Fomento del Transporte Público mediante aparcamientos de Intercambio Modal, que prevé una inversión total de 25,3 millones de euros.

Del presupuesto inicial, 3,6 millones de euros corresponden a adecuación de los aparcamientos existentes y 21,6 millones a la ejecución de los nuevos aparcamientos.

En concreto, se prevé la creación de 6.961 plazas de intercambio modal, con 289 correspondientes a vehículos eléctricos y 1.009 corresponden a motos, bicicletas y VMP, de las cuales 2.295 plazas corresponden a plazas existentes reconvertidas y 4.666 de nueva creación.

En total, son 21 los municipios que participan en este plan, concretamente Artà, Andratx, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Consell, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Petra, Pollensa, Sa Pobla, Santanyí, Santa Maria del Camí, Sineu, Sóller y Son Servera, donde se habilitarán 22 aparcamientos de nueva creación y se acondicionarán, modernizarán y renovarán 16 ya existentes. Está previsto un mínimo de 18.575 metros cuadrados de placas y la instalación de 289 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El conseller del PP Mauricio Rovira asegura que el nuevo Plan no contempla aparcamientos disuasorios en Palma ni en otros 25 municipios más de la isla, por lo que la formación ha votado en contra de esa medida planteada por el área insular de Movilidad: «La creación de 4.000 nuevas plazas no mejorará la fluidez en las carreteras ya que el transporte público es deficiente y no es una alternativa real al vehículo privado».