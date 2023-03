Frente común de las principales ministras de Unidas Podemos contra la líder del PP balear, Marga Prohens, por sus declaraciones en una entrevista en Canal 4 en las que aseguraba que las camas elevables —el Govern financia con 15 millones de euros a los hoteleros para que hagan el recambio— son «la mayor tontería en política turística de los últimos años».

La dirigente ‘popular’ manifestó que las kellys «lo que realmente quieren» es una menor carga de trabajo y el reconocimiento de unas bajas laborales: «No me lo invento yo. Esta mañana (por el lunes) he estado con hoteleros. La ley se ha pactado con algunos. Los pequeños, que son mayoría, me dicen que las kellys no quieren camas». Además, asegura que las camas elevables «no eran su prioridad»: «Esto fue un titular en la feria de Fitur donde se presentó la ley fantasma turística».

En este sentido dejó claro que derogarán toda la norma turística si gobiernan a partir de mayo: «Esta ley no va de circularidad ni de camas, esto fue el señuelo para una moratoria que perjudica al pequeño hotelero y al trabajador».

Díaz, que estuvo en la presentación de la ley turística junto a Francina Armengol, Iago Negueruela y las kellys, lamentó las palabras de la líder ‘popular’ porque «lo que tilda de ‘tontería’ es una de las principales reivindicaciones de las camareras de piso para proteger su salud». En este sentido envió «todo mi apoyo» al colectivo de las trabajadoras porque «este desprecio a medidas de seguridad básicas muestran que aún queda mucho por hacer».

Por su parte, Montero acusó a Prohens de «no tener ni un mínimo de empatía» y denunció que la mallorquina «no se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos y no se ha molestado en saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día».

«Limpian 28 habitaciones al día. Más de 500 camas al mes. Dígales a ellas que las camas elevables que incluimos en la Ley de Turismo son ‘la mayor tontería que hemos oído en política’, que sigan dejándose la espalda por no molestar a los hoteleros», añadió Lucía Muñoz, diputada de Podemos y candidata a la alcaldía de Palma.

Los partidos progresistas creen que estas declaraciones «clasistas» pueden ser fundamentales para movilizar al electorado cuando faltan solo 60 días para las elecciones. Un alto cargo del Govern confesaba ayer que estas palabras tendrán un impacto muy directo entre los trabajadores de las islas.

Pese a las críticas recibidas durante todo el día, Prohens no se volvió a pronunciar sobre el tema. Aunque su diputada María Salomé Cabrera sí habló sobre el tema: «Han centrado la mejora laboral en las camas elevables, que las camareras ya nos dicen que no son operativas porque piden definir la carga de trabajo, que aún no tienen».

El candidato y líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclamó al PP que «dejen claro si quieren estar junto a la clase trabajadora del sector turístico o no». No obstante, se mostró muy crítico con la dirigente del principal partido de la oposición: «Es indignante que alguien que aspira a liderar este país demuestre esta carencia de sensibilidad hacia la clase trabajadora del sector turístico». Y concluyó: «Ser de izquierdas es luchar por los derechos de los trabajadores. Ser de derechas es que las medidas contra las enfermedades laborales de las kellys te parezcan la tontería más grande que has escuchado nunca».