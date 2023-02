La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Ribera (PSOE), ha acusado este domingo al PP de "querer matar a la gallina de los huevos de oro", el turismo, con un modelo que no cuida ni vela por la salvaguarda del medio ambiente.

"El modelo del PP es un modelo de rotondas y de quedarse con los huevos de oro y con la gallina, y que cada cual se las apañe", ha criticado Ribera en Palma con ocasión de su participación este domingo en las "Jornadas municipales para una Transición Energética Justa", organizadas por el PSOE.

Ribera ha asegurado que "da mucho gusto" estar en Baleares, donde un gobierno socialista está siendo "pionero" en "tantísimas cosas y en debates complicados", como el necesario cuidado de la naturaleza junto al desarrollo del sector turístico.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha elogiado las políticas medioambientales desplegadas durante dos legislaturas por Francina Armengol y los socialistas de las islas y, en concreto, ha subrayado las leyes para luchar contra el cambio climático, la protección del mar, la recuperación de la bahía de Palma o la movilidad sostenible, entre otras.

"No habrá turismo si no tenemos nada a cambio que ofrecer", ha advertido Ribera, que ha propuesto la política socialista del diálogo con la gente para encontrar soluciones a los problemas: "Gobernamos para todo el mundo, no sólo para la gente de bien, como hace el PP".

Por su parte, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, ha defendido el liderazgo de Baleares en la transición energética y en generación de empleo, y ha recordado que las políticas de los últimos ocho años han demostrado que no eran dos cuestiones incompatibles.

"La derecha siempre ha dicho que las políticas verdes estaban reñidas con la creación de empleo y el crecimiento económico, pero la realidad es que las políticas socialistas de los últimos ocho años han demostrado que no era así", ha insistido Armengol.

Baleares, ha reseñado, superarán los objetivos que marca la ley de cambio climático y, en cuanto a sostenibilidad económica y social, Armengol ha puesto de ejemplo el convenio recién firmado para incrementar los salarios de la hostelería un 5 % y un 41 % en el caso de las trabajadoras de las residencias privadas. "Éstas son las políticas que nos hacen sentir bien", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha enfatizado que Palma es "referente" en sostenibilidad y que así lo continuará siendo en los próximos años, convencido de que los socialistas seguirán al frente de las instituciones públicas.