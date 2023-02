Se calcula que en 2030, 21,6 millones de personas serán diagnosticadas de cáncer, de las cuales más de 330.000 lo serán en España y 8.072 en Baleares, según la Asociación Española Contra el Cáncer, que se marca como objetivo alcanzar el 70% de supervivencia en el año 2030.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la entidad ha lanzado la iniciativa Todos contra el cáncer, para crear un movimiento social y conseguir que 7 de cada 10 personas sobrevivan al cáncer para 2030, informó ayer en un comunicado.

La campaña ha sido declarada por el Gobierno central Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) y tiene como objetivo crear un movimiento social para involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer.

En Baleares, la asociación salió este sábado a la calle en todas las islas para involucrar a la ciudadanía.

‘Todos contra el cáncer’ busca concienciar que hay que involucrarse

En todas las concentraciones se formó un lazo humano para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de involucrarse en la lucha contra el cáncer, petición que se visibilizó con la lectura por parte de una persona con cáncer de un manifiesto de apoyo a la sociedad.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. La mitad de los hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida.

La pandemia ha agravado el escenario, no se hicieron cien millones de pruebas de diagnóstico

Ante estos datos, la asociación hizo un llamamiento al conjunto de la sociedad a elegir la prevención, detección precoz y la investigación para alcanzar ese 70% de supervivencia dentro de siete años.

Sin tratamiento a tiempo

En 2022, se diagnosticaron un poco más de 290.000 casos, lo que significa que una persona es diagnosticada de cáncer cada 2 minutos.

A este panorama habría que añadir las consecuencias de la pandemia que, según la Comisión Europea de Investigación del Cáncer, The Lancet Oncology Groundshot, agrava este escenario. Esto se traduce en que no se hicieron 100 millones de pruebas de diagnóstico del cáncer, hay un millón de ciudadanos europeos que podrían tener un cáncer sin diagnosticar y uno de cada dos pacientes con cáncer no recibió cirugía ni quimioterapia, a tiempo.