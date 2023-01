El Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales de Baleares ha denunciado esta mañana la paralización que sufre el departamento de Costas, que depende del Estado, que lleva más de cuatro años sin tramitar los expedientes de caducidad. Por ello, la institución colegial considera prioritario que ahora la comunidad autónoma, que está previsto que este año asuma todas las competencias de Costas de todo el territorio balear, dote este departamento con todo el personal técnico necesario, para volver a tramitar los expedientes de adjudicaciones, que caducaron en el año 2018.

La decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Sara Lobato, junto al secretario Alejandro Asensi, han realizado esta mañana un análisis de la situación de las obras de infraestructuras que se están desarrollando en Baleares, tanto de nuevas carreteras, recursos hídricos, mejoras en las infraestructuras de los puertos y nuevos proyectos ferroviarios.

Dentro del apartado de recursos hídricos, los ingenieros detallaron el proyecto que se está tramitando para realizar una variación de la desembocadura del torrente de ses Planes, en la localidad de Sant Llorenç. Es la zona donde hace cuatro años se produjo una gran inundación, debido a que el cauce del torrente pasa por en medio de la localidad, provocando la muerte de trece personas. La decana Sara Lobato detalló que hasta el año pasado no se realizó el plan de gestión de riesgo de inundaciones, en el que se propuso trasladar la variante de este torrente por fuera del municipio de Sant Llorenç. A partir de ahora se deberá realizar el proyecto de construcción de este desvío y la licitación de las obras, por lo que no se prevé que no se empiece el trabajo constructivo hasta finales del próximo año. El Colegio considera que, debido al peligro extremo que sufre este torrente y la posibilidad de que pueda producirse una nueva inundación, con consecuencias imprevisibles, lo más lógico es que se hubiera realizado una tramitación por la vía de urgencia, para acelerar dicha construcción.

Sobre los proyectos de carreteras, los ingenieros de caminos consideran que es prioritario finalizar el desdoblamiento del segundo cinturón para reformar el nuevo enlace desde la autopista hasta el centro comercial FAN, donde se producen muchos atascos y se considera un tramo muy peligroso. También se considera necesario prolongar el segundo cinturón desde la autopista, hasta la carretera de Valldemossa. Los ingenieros de caminos confían en que estas mejoras de estas infraestructuras se terminen durante este año.

También el Colegio incidió en las mejoras que se realizan en la red de pluviales y en la depuradora de Palma, para evitar el vertido de aguas residuales al mar. También se prevé que este año las obras del nuevo depósito de pluviales se terminen y ello producirá un alivio sobre las aguas sin tratar que terminan en el mar.

El Colegio de Ingenieros también se ha pronunciado sobre el proyecto del nuevo tranvía, que irá desde el centro de Palma hasta el aeropuerto. Los ingenieros han presentado hasta 61 alegaciones al proyecto inicial. La decana mostró su esperanza de que se acepten algunas de las sugerencias que se han presentado para la mejora de este proyecto, que supondrá grandes cambios en la ciudad de Palma.