Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso reclamando una reforma del actual mecanismo de bonificación de las tarifas aéreas para los residentes extrapeninsulares, el descuento de residente, todo ello con el fin de que la rebaja ayude realmente a esos ciudadanos y no a las compañías aéreas, y que los demás viajeros no se vean perjudicados con precios más altos.

