Boulevard: El comprador de Sa Fortalesa asciende a segunda persona más rica de Noruega

Empieza el primer año en que estaré contento pierda quien pierda las elecciones, y en que la alegría por la derrota compensará la tristeza de tener que soportar al ganador. Hablando de vencedores, Mallorca da buena suerte a sus propietarios. Recuerden por ejemplo dónde leyeron antes que el noruego Ivar Tollefsen había comprado Sa Fortalesa de Pollença.

Adjuntábamos un detallado relato de la operación relámpago del magnate inmobiliario noruego, consistente en un avión privado de Oslo a Palma, una visita de minutos a la península de Pollença, un pulgar hacia arriba y 63 millones de euros, rebajados sobre los cien iniciales. De vuelta hacia Thule en un par de horas. Claro que Formentor se compró sin haberla visto. Tollefsen empezó vendiendo diarios por la calle, que también fue mi única formación periodística, y a partir de aquí nuestras biografías se bifurcan.

Tollefsen compró hace menos de un año en Mallorca a través de su compañía de inversiones Fredensborg, y pronto mejoró su fortuna. El magnate y escalador ha ascendido a la condición de segunda persona más rica de Noruega según Forbes, una cima que nunca había coronado. La clasificación le atribuye una fortuna de 6.000 millones de euros. Es decir, ha comprado la mansión más cara de la isla invirtiendo un uno por ciento de su patrimonio, el equivalente a un desembolso de mil euros para usted mismo.

Vamos a avanzar la siguiente exclusiva sobre Tollefsen, sus adquisiciones mallorquinas no se limitarán a Sa Fortalesa, repasen la lista de hoteles asequibles. Si sigue apostando por Mallorca, el año próximo se colocará al frente de la lista de magnates noruegos. Se halla a solo seiscientos millones de desbancar al número uno de su país, pero ni así se proclamará el terrateniente más rico de la isla. Recuerden que la mayor fortuna del planeta es Bernard Arnault y también tiene una propiedad en los alrededores, La Residencia de Deià.

Para neutralizar las mentiras partidistas, este año dedicaremos cierta atención a los silogismos preelectorales. Por ejemplo, Marga Prohens heredó el cargo de Biel Company al grito de un Govern de los populares en solitario. Falso, no habrá triunfo del PP sin Vox, una suma que conllevaría la entrega de Cort a la ultraderecha en contraprestación al apoyo a la investidura, el reencuentro de Palma con sus esencias.

Segundo silogismo. Hasta el usualmente lento PSOE ha interiorizado que Cort puede costarle el Consolat, pero hay que ser cuidadoso al analizar el contagio entre ambas propiedades. Si Francina Armengol mantiene el Govern por los pelos, que es su mejor resultado posible, ese triunfo no garantiza que José Hila permanezca de alcalde. En cambio, si la presidenta pierde su comunidad, el viraje a la ultraderecha en Palma también está garantizado.

Tercer silogismo preelectoral. Hasta ahora, solo un candidato del PP al Consolat no ha obtenido el Govern, y se apellida Company. Por tanto, Prohens se enfrenta a la disyuntiva entre ser la primera mujer conservadora que preside Balears, o la segunda persona consecutiva que desfallece en el intento. Esta segunda hipótesis hundiría definitivamente a los populares.

Prohens es la primera candidata, no la primera presidenta del PP, honor que corresponde a la protagonista de este párrafo. No puedo pasar una Nochebuena sin la misa de maitines de la iglesia de Sant Jaume. Este año me encontré en el tercer banco a Rosa Estarás, fuertemente agarrada de la mano pero que aprovechó las cuatro primeras estrofas de la Sibil·la para enviar mensajes por el móvil. Qué entrañable es Mallorca cuando cobras el mejor sueldo de Bruselas.

Ya saben que Pedro Sánchez no comparece en público sin la escolta de un cuadro de Miquel Barceló. El felanitxer ha conquistado estas Navidades el Palau de la Generalitat, porque Pere Aragonès no quiere ser menos que su socio madrileño. Y no todo el mundo sabe que Dominique de Villepin duerme con un gigantesco paisaje blanco del artista mallorquín en su habitación. El primer ministro francés con Chirac también muestra obra barceloniana en su galería, como la escena taurina sin título de 2006, en la imagen que hoy nos ilustra. Intenten encontrar a un artista español, o incluso mallorquín, instalado en el epicentro del poder en Cataluña, España y Francia.

Reflexión dominical hereditaria: «Quién podría imaginar que la nueva Lady Di sería la nuera de la anterior».