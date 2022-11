El coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado la "politización" de un enfrentamiento entre un grupo de alumnos de primer curso de bachillerato y una docente de catalán del colegio La Salle de Palma al colgar estos una bandera de España, con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol, "desoyendo" las indicaciones de la maestra que, de acuerdo con la circular del centro, "cumplía las normas de convivencia de este y seguía órdenes del equipo directivo".

Según ha explicado Apesteguia, Més per Mallorca critica la "politización", por parte de determinados partidos, del enfrentamiento entre alumnos de primero de bachillerato del colegio La Salle de Palma que "no querían cumplir la normativa del centro" y la docente que "únicamente pretendía mantener el aula como un espacio pedagógico, donde puede haber debate, pero siempre dentro de unas normas".

Apoyo al claustro del colegio

"Desde el momento en que politizan estos hechos y, además, se ataca personalmente a una docente, Més per Mallorca no puede sino expresar su apoyo al claustro educativo del colegio La Salle y a la profesora", ha añadido el coordinador de la formación ecosoberanista, quien ha incidido en que "las aulas han de ser espacios estrictamente docentes donde se puede producir y, además, se ha motivar el debate, aunque siempre con criterios pedagógicos".

El coordinador de MÉS y también candidato al Parlament balear ha preferido, asimismo, "no entrar en la decisión del centro de expulsar a los alumnos", menos aún cuando, tal como ha recordado, el centro se ha pronunciado, asegurando que "el claustro había tomado una decisión que el profesorado se había limitado a transmitir a los alumnos".

En esta línea, Apesteguia ha calificado como "irresponsables" a las formaciones políticas que quieren hacer "partidismo" y "atacar a los docentes por esta cuestión".

"Un mundial no forma parte del aprendizaje pedagógico de los alumnos"

"Hay determinados partidos , normalmente ligados a la derecha, que de manera sistemática promueven un cuestionamiento de los criterios pedagógicos de los docentes, fomentando una persecución generalizada de estos, y en este caso, en particular, de los docentes de catalán, pero esta no es una decisión de una profesora, sino del claustro educativo", ha puntualizado.

"Més per Mallorca no se inmiscuye en criterios del funcionamiento interno de un centro educativo, en ningún caso, y cree fundamental que otros tampoco lo hagan. Por ello, una vez más, esta formación reitera su apoyo a la dirección y al equipo docente del centro, en particular a la maestra señalada por un intento de persecución política", ha añadido asimismo.

Para concluir, Apesteguia ha pedido "no tolerar una nueva cruzada contra los equipos docentes" y "ha recordado que "un mundial no forma parte del aprendizaje pedagógico de los alumnos".