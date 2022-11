Los residentes en Baleares disfrutan de una bonificación del 75% en las tarifas de los servicios de transporte regulares, aéreo y marítimo, en trayectos nacionales desde el archipiélago a la península y viceversa, así como en vuelos interislas.

Para beneficiarse de este descuento, que se se aplica en el precio del billete sin tasas, es necesario estar empadronado en alguno de los municipios de las islas.

Hasta 2014, los ciudadanos de Baleares tenían que llevar para viajar en barco o en avión el certificado de residente, un documento expedido por los ayuntamientos de sus respectivos municipios. Sin embargo, en noviembre de ese año el Ministerio de Formento puso en marcha el sistema telemático SARA para facilitar el proceso de identificación a los residentes, ya que permite a las compañías de transporte comprobar si sus clientes cumplen con los requisitos para obtener la bonificación del 75%. De este modo, solo es necesario presentar el DNI o pasaporte.

No obstante, pueden producirse supuestos excepcionales en los que la verificación de la residencia no sea posible, como el caso de los menores de 14 de años que no tengan DNI, residentes que se hubieran empadronado recientemente y aquellos en los que se hubieran introducido de forma errónea los datos personales en el sistema. En estos casos, los viajeros deberán presentar antes de embarcar, además del DNI, un certificado de residente original y en vigor.

Este documento se debe solicitar de manera presencial o telemática en el ayuntamiento del municipio en el que se resida.

¿Qué necesito para obtener el certificado de residente de forma presencial?

El documento se puede solicitar en las oficinas del consistorio del municipio en el que se esté empadronado. En Palma, se debe acudir a la oficinas de Atención a la Ciudadanía (AOC) y a la del Servicio de Población, ubicada en la plaza Santa Eulàlia, 7.

Los residentes españoles deberán presentar un documento oficial de identificación (DNI, carné de conducir o pasaporte). Por su parte, los residentes extranjeros deberán aportar su NIE o el pasaporte o carné de identidad del país comunitario, además de un certificado del registro de ciudadano de la Unión Europea.

¿Qué necesito para solicitar el certificado de residente de forma electrónica?

Para obtener este documento a través de internet, siempre y cuando el ayuntamiento del municipio en el que se resida haya habilitado un sistema con este fin, será necesario disponer de un DNI electrónico, el certificado digital, los sistemas de claves concertadas de Cl@ve o la tarjeta ciudadana, en el caso de Palma. También hay consistorios que facilitan un PIN para realizar este trámite a través de internet.

Certificado de residente en los cajeros

Los clientes de Caixabank podrán obtener el certificado en los cajeros automáticos de la entidad.

¿Hay que pagar para conseguir el certificado?

Si se solicita en los ayuntamientos, se deberá pagar la tasa de expedición de documentos administrativos .

Si se opta por la vía telemática o por los cajeros automáticos, el certificado de residencia es gratuito.