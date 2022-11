La Policía Local de Palma ejecutó ayer por orden judicial el desahucio de Toñi Cortés y los tres hijos menores que tiene a su cargo después de tres intentos frustrados en los últimos dos meses, siete en total. Un duro golpe para esta mujer que hace dos años perdió a su hermana Remedios, asesinada a manos de su pareja sentimental en noviembre de 2020. Hasta la fecha es la última víctima de violencia machista en Baleares.

«Es angustioso. Me han tenido que llevar a urgencias por un ataque de ansiedad porque no aguanto más, ya es mucho tiempo así. Solo pido un techo para mis hijos y para mí, y poder dormir tranquila otra vez. Trabajo y puedo pagar un alquiler social, pero el banco se niega a escuchar. Soy mileurista y algo puedo pagar, pero no los alquileres disparados que hay en Palma», explicó Cortés en conversación con este periódico.

La mujer vivía con sus hijos en un inmueble ubicado en la calle Damià Huguet, en el barrio del Amanecer, propiedad de una entidad financiera. Tras su desalojo se trasladó provisionalmente a casa de su madre, que ya se ocupa de los tres hijos que tenía Remedios. «Mi madre es mayor, así que la ayudo con los hijos de mi hermana, además de criar a los míos», señala Cortés. «No sé cómo vamos a poder vivir todos aquí», dijo desesperada por la tarde, cuando se instaló en la vivienda de su madre; unos bajos cerca del inmueble del que fue desalojada que la cobijarán a ella, a sus hijos y los de Remedios.

Servicios sociales

La víctima de este desahucio lamentó que, pese a tener menores a su cargo, ninguna administración pública les ofreció ayuda. «No me ha llamado nadie, ni me llamarán», indicó desconsolada Cortés.

El desahucio citó a varios activistas de la plataforma Stop Desnonaments frente al domicilio de la mujer desde primera hora de la mañana para tratar de impedirlo. Varios coches de la Policía Local se apostaron ante la entrada. La presencia de uno de los hijos de la mujer en la casa dilató el proceso, pero al filo de las 15:00 horas el lanzamiento se hizo efectivo.

Stop Desnonaments acusó a la entidad financiera de «torturar» a la familia al haber puesto hasta siete demandas de desalojo.