El director general del IB-Salut, Manuel Palomino, ha replicado esta tarde en el Parlament las acusaciones del PP sobre el "enchufismo" por contratar a varios familiares directos en Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) durante su etapa como gerente: "Ustedes ya me han condenado, ¿creen que el principal problema de esta Comunidad es la familia Palomino?". Asimismo, ha reclamado al PP que le expliquen cómo han accedido a los datos de su familia antes de poder contestar a sus preguntas: "¿Cómo han sabido que mi hija cobró una productividad de 22 euros? Supongo que no han entrado en el expediente de mi hija, no me quiero imaginar que han entrado en los datos de mi familia y han roto la Ley de Protección de Datos".

El PP ha pedido explicaciones a Palomino para que aclare por qué su mujer, su hijo, su hija y su pareja, su sobrina y también su pareja están "todos colocados" en el mismo órgano que dirigía. Además, denuncian que Salud aseguró que su hijo había entrado en el GSAIB a través de una bolsa y "hoy nos confirman que no existe ninguna bolsa". La pregunta del PP dice: "¿Cuántas bolsas de trabajo se han publicado y están en funcionamiento en GSAIB? Especificar año de convocatoria y categoría profesional". La respuesta de Salud ha sido que "no se ha publicado ninguna bolsa de trabajo en el GSAIB. Las contrataciones para llevar a cabo las coberturas eventuales se están realizando mediante ofertas públicas a través del SOIB". La diputada del PP, Isabel Borrás, ha insistido en que "hasta ahora, no ha dado explicaciones claras en ningún sitio". En este sentido, ha expresado que "no se pone en duda" la capacidad profesional de sus familiares pero "no es normal tener a toda la familia en el órgano que usted dirige". Los partidos del Pacto han criticado duramente al Partido Popular por sus "ataques" al director general del IB-Salut. El portavoz de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha criticado al PP por sus acusaciones y ha reclamado que "si alguien tiene la sospecha de que no hizo las cosas como tocaba, deben ir directamente a Anticorrupción o a los juzgados". Así, ha insistido en que "en democracia no todo vale" a la vez que denunciaba que "cuando vienen las elecciones perdemos un poco la cabeza". Por su parte, el diputado del PSIB, Jesús Sanz, ha afirmado de forma directa que "se está castigando" a unas personas por acceder a unas bolsas de plazas y ha argumentado que "cuando estaba el PP accedían de otra forma porque no había bolsas": "Calumnia que siempre queda algo".