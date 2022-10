La misión de disputados y senadores de partidos soberanistas a Palestina, entre los que se encuentran Josep Ferrà y Vicenç Vidal de Més per Mallorca, sigue su programa previsto de visitas en un ambiente de calma tensa por los acontecimientos sucedidos tras la deportación de la coordinadora de la expedición, la activista Alys Samson. Ferrà ha explicado que hoy han visitado la zona del mar Muerto, donde se tiene prohibida la entrada a los palestinos por interés turístico.

El diputado ha señalado que "en estos momentos hay tranquilidad, pero no tenemos información de lo que nos puede ocurrir mañana o el miércoles cuando accedamos a Israel para regresar". Ferrà ha apuntado también que "lo más probable es que quieran saber con quien hemos estado, que hemos visitado y los nombres y apellidos de las personas con que nos hemos entrevistado sobre la causa palestina". Los parlamentarios mallorquines tienen previsto enviar un comunicado de prensa mañana para dar a conocer su situación a 24 horas de intentar regresar a Mallorca vía Barcelona. "Hoy hemos podido observar las restricciones en temas de agua que aplica Israel sobre la población y la agricultura de Palestina y no hemos tenido ningún problema, la visita se ha desarrollado según los previsto", ha apostillado el portavoz de Més per Mallorca.

Ferrà y Vidal se encuentran en Palestina, junto a una delegación de políticos soberanistas e independentistas catalanes y valencianos para conocer la situación en los territorios ocupados de Cisjordania. No obstante, Israel denegó el pasado sábado la entrada a la activista catalana Alys Samson, excoordinadora en Europa del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS) y coordinadora de la delegación, que fue deportada el mismo sábado a España, después de que el viernes se le vetara el paso en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. La deportación de Alys Samson es por la acusación de antisemita y antiisraelí, tanto de ella como de su organización.

La delegación que debía coordinar Samson está formada por los senadores Vicenç Vidal (Més per Mallorca), Koldo Martínez (Geroa Bai) y Carles Mulet (Compromís). También la integran los diputados catalanes Carles Riera (CUP) y Jéssica González Herrera (En Comú Podem), así como el diputado balear Josep Ferrà (Més per Mallorca) y dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Israel acusa al BDS, entidad que representa en Europa Alys Samson, de ser antisemita y tener agenda antiisraelí, según informó la agencia EFE. En los últimos años el gobierno israelí ha intensificado su lucha contra la «amenaza estratégica» que considera que supone la iniciativa Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel (BDS). Según la legislación israelí, las autoridades pueden vetar la entrada a quienes apoyen el boicot y por este motivo fue retenida Alys Samson y se procedió a su posterior deportación a España.