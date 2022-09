Los resultados académicos del colegio internacional británico de Palma demuestran, un año más, el compromiso del colegio con una educación completa que se preocupe tanto por el conocimiento académico como por desarrollar las aptitudes y habilidades que los niños necesitarán en su vida.

Queen’s College vuelve a conseguir unos excelentes resultados en todos los niveles escolares. El proceso de evaluación (redacción de exámenes, corrección y evaluación) en los colegios internacionales británicos lo llevan a cabo juntas evaluadoras independientes de reconocido prestigio como Edexcel o Cambridge.

Por tanto, todos los exámenes a partir de 4º de ESO serían similares a las pruebas externas de acceso a la universidad. Los resultados de este año han sido extraordinarios:

En la promoción de Year 13 ( 2º de Bachiller ), todos los alumnos han aprobado el 100% de las asignaturas, un 60% de las notas han superado el sobresaliente y un 10% de las notas son matrículas de honor.

), todos los alumnos han aprobado el 100% de las asignaturas, un 60% de las notas han superado el sobresaliente y un 10% de las notas son matrículas de honor. La clase de Year 12 ( 1º de Bachiller ), ha logrado una ratio del 81% de notas superiores al notable. Un 63% de los resultados son de sobresaliente.

), ha logrado una ratio del 81% de notas superiores al notable. Un 63% de los resultados son de sobresaliente. Year 11 (4º de la ESO), ha logrado un 73% de notas superiores al notable y un 23% de matrículas de honor.

Resultados excelentes en el colegio internacional británico de Palma

El pasado 26 de agosto, Queen’s College celebró estos excelentes resultados con su comunidad escolar. El Palau de Congressos de Palma acogió la décima edición de los Sisu Awards, la ceremonia anual que rinde homenaje al esfuerzo constante y a los logros de los alumnos.

Asimismo, las promociones de 2020 y 2021 regresaron para graduarse junto a la promoción de 2022. Las dos últimas ceremonias no se pudieron celebrar debido a las restricciones covid y no se quiso perder la oportunidad de dar la enhorabuena a los artífices de estos –y muchos otros- resultados:

Nota más alta de España en Inglés (Year 11, noviembre de 2019)

(Year 11, noviembre de 2019) Nota más alta de Informática en España (Year 11, noviembre 2021)

(Year 11, noviembre 2021) En 2021, tres alumnos lograron una nota equivalente de 14 sobre 14 como nota de acceso a la universidad y otros 5 emprendieron estudios de medicina. Estos alumnos representan un 30% de la promoción.

El premio Sisu, que da nombre al acto, se entrega a los alumnos de Year 13 (2º de Bachiller) desde 2010 para reconocer a aquellos alumnos que, por su alto desempeño académico, han obtenido 4 o más notas “A” (sobresaliente) en sus resultados de A Level de GCE (2º de Bachillerato). Esta nota correspondería en una nota de acceso a la universidad superior al 12,7 sobre 14.

Este año se entregaron los premios de las últimas 3 promociones, en total 11 alumnos alcanzaron la nota requerida y por tanto obtuvieron el premio, casi el 15% del total.

El espíritu del premio es inspirar a las generaciones más jóvenes y animarles a fijarse metas altas así como dar testimonio de que, con esfuerzo y constancia pueden cumplir lo que se propongan.

Los desafíos de la educación actual

En una noche tan especial, no podía faltar un invitado a la altura; Joan Groizard, actual director general de IDAE y antiguo alumno de Queen’s College, introdujo los premios en esta velada. Tras dejar Queen’s, donde se graduó con la nota más alta de España en cuatro asignaturas de A Level (bachillerato), Groizard estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cambridge y trabajó en diversas áreas relacionadas con energía y sostenibilidad. Fue Director de Energía y Cambio Climático en el Govern de les Illes Balears antes de comenzar su camino en IDAE.

Groizard se dirigió a la comunidad escolar para compartir su visión acerca de la vida adulta y el papel esencial de las nuevas generaciones. Destacó tres desafíos de la educación con los que deberán lidiar: la resistencia a la transición digital, la crisis del cambio climático y la desigualdad de género. A esta tesitura, ofreció tres consejos: les animó a relacionarse con personas diferentes a ellos en todos los aspectos, a rodearse de un equipo de profesionales brillantes y, por último, habló acerca del éxito y de cómo éste puede tener diversas formas y cambiar a lo largo de la vida.

Joan se despidió de los alumnos con un deseo: “espero que mantengáis las relaciones que habéis construido en Queen’s College y que os tengáis siempre los unos a los otros y, también, que no toméis en vano la importancia de construir la felicidad”.

Los mejores destinos internacionales para seguir los estudios

Cada vez más alumnos escogen destinos internacionales, principalmente, europeos para proseguir sus estudios. Los Países Bajos, Irlanda o el Reino Unido se encuentran entre los destinos más populares. En las últimas promociones los países de destino se han diversificado llegando a 7 diferentes.

Igualmente, España sigue siendo un destino universitario importante para los alumnos de Queen’s. Entre sus titulaciones destacan numerosos programas de ingeniería, medicina, ciencias puras y ciencias sociales.

También, titulaciones que combinan el área de ciencias o sociales con un ámbito más humanístico o artístico. Entre las universidades donde han accedido los alumnos encontramos centros como la Wharton Bussiness School (U. Pensilvania), Trinity College de Dublín, etc.

Las nuevas instalaciones de Queen’s College

Durante los últimos años, el colegio ha realizado diversos cambios que han afectado al funcionamiento del colegio. Gracias a la inauguración de Queen’s College Campus, el complejo educativo de vanguardia que comprende el centro deportivo Queen’s Centre y el centro de secundaria, el colegio pudo desdoblar todos sus cursos en septiembre de 2020 y asegurar una educación presencial a lo largo de la pandemia. Este cambio ha supuesto una educación mucho más personalizada para todos los alumnos, un factor que se ha reflejado en los resultados académicos.

Asimismo, se ha apostado por una renovación progresiva de las instalaciones para crear y acondicionar zonas ajardinadas abiertas a la naturaleza, así como espacios que permitan implementar las nuevas mejoras del currículo: espacios de música y teatro, una nueva biblioteca. Cabe mencionar el desarrollo de un nuevo menú que está en marcha con un nuevo programa de desarrollo de hábitos saludables desde la infancia.

Heather Muntaner MBE, la directora condecorada por la excelencia académica

Como punto y final al acto, una cálida ovación puso en pie a todos los presentes ante Heather Muntaner MBE, la que fuera directora de Queen’s College durante más de tres décadas. Su compromiso, con la excelencia académica y una educación holística, ha contribuido a la creación de una comunidad escolar cálida y unida.

El 2 junio de 2022 se hizo público que la directora había sido condecorada, en el jubileo de la Reina Isabel II, con el título MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) por sus servicios a la promoción de la educación, la lengua y la cultura británicas en España. En su comunicado de prensa, las autoridades británicas destacaron su papel en la consolidación de Queen’s College como colegio de referencia (flagship) a nivel nacional.