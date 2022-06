La que fuera directora de Queen's College de Mallorca durante más de 30 años, Heather Muntaner, ha sido condecorada con la medalla del Imperio Británico (MBE) por los servicios prestados para promover la educación, la lengua y la cultura británica en España. Ha sido distinguida, junto a otros tres ciudadanos británicos en España, en la Lista de Honores por el cumpleaños de la reina Isabel II.

Durante sus 30 años como directora, Heather Muntaner convirtió el Queen's College en un colegio insignia en España, continuando sus estudios e incluso trabajando en el Reino Unido muchos de sus estudiantes, algunos con gran éxito, como Luis Vidal, el arquitecto de la Terminal 2 de Heathrow, según informó el consulado británico en una nota de prensa.

Además del éxito académico, la directora inculcaba a los estudiantes un firme sistema de valores, siendo la misma escuela un ejemplo al apoyar directamente a más de 20 organizaciones benéficas diferentes que asisten a ciudadanos británicos y españoles en situación de vulnerabilidad.

Además de su puesto a tiempo completo, Muntaner ha sido inspectora de los colegios británicos en España durante muchos años bajo el régimen de inspección de la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España (NABSS). Durante casi una década contribuyó significativamente y de forma totalmente voluntaria al Comité Ejecutivo de la NABSS, inicialmente como secretaria y posteriormente como miembro del Comité de Seguimiento de la Inspección.

El embajador británico en España, Hugh Elliott, ha declarado que "es gracias al trabajo y dedicación de personas como Heather que la educación británica está tan bien considerada en España. Me consta que no solo es adorada por su antiguo personal y alumnos, sino que es muy respetada por las autoridades locales y regionales, que acuden a ella para pedirle consejo sobre la enseñanza de la lengua inglesa. También ha trabajado incansablemente para promover más ampliamente los valores, la lengua y la cultura británica en todo momento. Tanto yo, como, estoy seguro, la comunidad educativa internacional en España, estamos encantados de que haya sido recompensada con una MBE por su labor".

Heather Muntaner ha dicho sobre el reconocimiento: "es un verdadero honor para mí y me hace muy feliz recibir este premio. Trabajar en un colegio británico en España, con niños y jóvenes de todas las nacionalidades e idiomas, ha sido una experiencia de lo más gratificante, al igual que lo ha sido el privilegio de trabajar con la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España, una asociación comprometida con la educación británica y con el desarrollo y altos estándares de todas las escuelas asociadas".

Y ha recordado que "un premio no lo logra una sola persona, sino personas que trabajan juntas en equipo, por lo que me gustaría compartir este honor con todos los compañeros y miembros del equipo, pasados ​​​​y presentes, que han trabajado conmigo y que me han apoyado".