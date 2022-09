La diputada de Vox, Idoia Ribas, ha tildado la subida de salarios que apoyan tanto el Govern como los sindicatos de “propuesta populista” y ha asegurado que las prestaciones sociales y ayudas para los ciudadanos son “parches que no solucionan nada”.

En este sentido, ha afirmado que desde que gobierna el Pacto “no ha dejado de aumentar la pobreza” y, hasta el momento, la única propuesta de la presidenta del Govern, Francina Armengol, es “una propuesta populista consistente en que las empresas suban los salarios de los trabajadores, como si las empresas no sufrieran también la subida de los precios”. Además, ha planteado “de qué sirve” subir salarios si los precios suben todavía más: “La culpa de la subida desorbitada de los precios no es de la guerra ni de que los empresarios no paguen más, sino de las políticas progres y epologetas que nos han dejado vendidos a manos de potencias extranjeras”.

La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha recriminado a Vox que votaran “sistemáticamente en contra” de medidas estructurales para combatir la pobreza como el Salario Mínimo Interprofesional o el Ingreso Mínimo Vital: “La calificaron de paguita clientelar sociocomunista. ¿Se imaginan todas esas familias sin este ingreso con la crisis que vivimos?”. Asimismo, ha recriminado a Ribas que “viene con un discurso macroeconómico cuando nosotros intentamos ayudar de forma concreta a las familias”.

Los sindicatos ya han avisado de que habrá movilizaciones por este tema. Tanto CCOO como UGT consideran que los buenos datos económicos a raíz de la temporada turística es una gran razón de peso para la subida salarial. La subida de los salarios tendría una repercusión más que directa para los trabajadores de Baleares, muy dependientes de la industria turística y el sector servicios. Por ello, la discusión sobre el aumento adquiere una especial relevancia en las islas, un hecho que reconocen tanto en el Govern como en los tres partidos del Pacto. Coinciden desde hace semanas en que esta subida sería una gran noticia para las islas y aseguran que trabajarán para que sea efectiva «lo antes posible», sobre todo si se tiene en cuenta que las empresas han registrado una «temporada récord» este año.