A las 9.50 horas de esta mañana, un hombre que paseaba por la pequeña playa que se encuentra junto a es Botafoc, vio un cuerpo flotando en las rocas. Al acercarse comprobó que se trataba de una mujer, que sacó del agua para iniciar las maniobras de reanimación, sin éxito.

Según fuentes de la Guardia Civil, la fallecida no llevaba ningún tipo de documentación, no presentaba signos de violencia, tenía puestos unos vaqueros pero no zapatos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo del caso.

