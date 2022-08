La vuelta al cole no bajará de los 500 euros este próximo curso escolar

Sube el precio del combustible. Aumenta el valor de las hipotecas y alquileres de la vivienda. El precio de la cesta de la compra se encarece un 34,7%. Los bolsillos de los ciudadanos llevan meses resintiendo con estos incrementos en elementos necesarios para la vida cotidiana. Ahora, este septiembre se añadirá uno de los gastos más notorios para muchas familias: la vuelta al cole.

«Nunca es fácil. Quieres lo mejor para tus hijos y cuando tienes un presupuesto limitado solo salen barreras que te lo dificultan», afirma Carolina Obrador, madre de mellizos que inician ahora la primaria. «A mi, a estas edades, me crecen los niños muy rápido. Es uniforme nuevo constantemente y no son baratos», añade la mujer.

Sin embargo, los uniformes no son las principales víctimas de este aumento de precios. Los elementos que contengan papel o cartón como libros de texto, cuadernos o agendas han sufrido este año el mayor incremento de su valor. A inicios de este año, las cantidades de papel que llegaban a Europa comenzaron a reducirse de forma significante, por lo que el precio de este se ha elevado entre un 30% y 40% en todo el continente. Con el inicio de este curso escolar, que dará comienzo en tres semanas, se comienzan a ver las repercusiones para los más jóvenes de la casa.

«Un libro de texto que en enero costaba 22,99 euros ahora lo sacan a 23,99. Mismo número de páginas, que son unas 60, misma editorial, todo igual pero más caro. Y ya, a inicio de año, se subieron los precios, no excesivamente pero lo hicieron», explica Glòria Forteza-Rei, propietaria, junto a su marido de la librería Embat. Quien asegura que esta subida de precio es «un arma de doble filo» que provocará que la gente deje de comprar estos libros. Unas ventas que la profesional señala como «más bajas» debido a la incorporación de los Chromebooks, ordenadores por parte de Google que se popularizan cada vez más entre las escuelas y los alumnos.

Si bien algunas personas pueden pensar que un euro no es un aumento notorio, cabe destacar que son cinco libros de texto en primaria y siete libros en secundaria a los que se deben añadir las asignaturas optativas, solo este total se eleva hasta los 120 euros en primaria y a los 170 euros en secundaria. A este precio, ya elevado para muchas familias, se le añaden diccionarios y libros de lectura obligatorias. Desde El Corte Inglés presentan que el precio total solo en libros de texto para primaria y secundaria puede elevarse hasta los 200 y 250 euros respectivamente. De nuevo, a este importe se le suman también los cuadernos, las cajas de lápices de colores y las agendas.

Por otra parte, desde este grupo de distribución se facilitó a este medio una media de los precios que debían asumir los padres para estos dos niveles escolares. Comenzando por los uniformes el precio rondaría los 120 y los 150 euros, con una prenda de cada tipo y sin contar zapatos ni chaquetas. El material escolar para los más pequeños ascendería hasta los 80 euros mientras que para alumnos de secundaria puede llegar hasta los 150 con la suma de calculadores y materiales más específicos.

La suma de estos básicos, sin excesos de ningún tipo, se eleva hasta los, mínimos, 500 euros para las familias que escolarizan a sus hijos. Para cada uno de sus hijos.

«Septiembre yo lo veo casi con miedo a estas alturas. Hacemos lo que podemos, las niñas tienen que compartir cosas a veces, reciclamos de otros años, compramos de segunda mano, pero si que es cierto que cuanto más suban los precios más difícil nos lo ponen, porque ya de normal sale muy caro», asegura Consuelo Marín, madre soltera de dos menores que cursan tanto la primaria como la secundaria.

Consuelo menciona también como recurre a grupos de padres que venden uniformes o que ofrecen libros de segunda mano para poder amortizar este impacto económico.

La nueva ley educativa

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) ya se encuentran al corriente de este nuevo problema, que no parece mostrar síntomas de menguar antes del inicio del curso.

Además, este año el uso de libros de segunda mano será imposible para muchos alumnos. A raíz de la nueva ley educativa, conocida como LOMLOE, se introduce este año, a pesar de las quejas de FAPA, una obligatoriedad de un cambio y renovación de libros de texto en varios cursos.

«Una obligación que no tendría porque ser ya que los profesores son bien capaces de impartir la materia sin la necesidad de que los alumnos tengan libros de texto», remarca Cristina Conti, vice presidenta de la federación.

Otra subida de precios que también afectará, no solo a los individuos, sino también a los centros educativos, es el encarecimiento de la cesta de la compra que se ha elevado más de un 30% este año. Alimentos como el aceite de oliva, los huevos y la pasta presentan los principales incrementos. Esta situación prevé que tenga consecuencias en los comedores escolares que, para poder pagar a los servicios de catering , suban su costo actual.

Un servicio imprescindible para muchas familias que desde FAPA y la Organización de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) califican como «muy posible».

«A mi la vuelta al cole me va a dejar temblando porque tengo tres, uno primaria, otro en secundaria y la mayor en bachiller, pero me preocupa que no acabe ahí. Me espera un invierno difícil si añadimos el tema el gas», puntualiza Pilar Segura.

Queda «un año complicado» a nivel económico para muchos ciudadanos que no saben como afrontar las dificultades previstas