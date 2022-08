Extraoficial | La presidenta Cati Cladera, «huyendo de la ‘beneitura’»

1. Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, ha estado de jornadas de profunda reflexión durante este último puente. La presidenta insular necesitaba la terapia de las montañas de la Serra de Tramuntada para intentar encontrar una solución al divorcio que sufre el Pacto que comanda la institución insular, a raíz de los 1,8 millones de euros que han dado al Real Mallorca para promocionar la isla y vengan más turistas. Las reflexiones de Cladera entre caminos y piedras de la Serra no vislumbran ni un pequeño atisbo de reconciliación. Es más, muestran el enfado monumental de Cladera, suponemos que con sus socios y no amigos de Més y Podemos.

La prueba la encontramos en la entrada en el perfil de Facebook de la presidenta de Mallorca. Realiza una publicación donde cuelga algunas fotos espectaculares de las montañas de la Serra y un mensaje enigmático con rima en mallorquín que se lee entre líneas: «Seguint la natura... Fugint de la beneitura». ¿De qué beneitura (tontería) huye Cati Cladera entre los pinos y senderos de la Serra de Tramuntana? A buen entendedor pocas palabras bastan y el dardo envenenado tiene todos los visos de ir contra sus socios de Més y Podemos, que se desmarcaron del acuerdo del patrocinio al Real Mallorca y ella tuvo que sacarlo adelante apoyándose en los votos del PP y de Vox, entre otros.

No obstante, algunas fuentes del Pacto en el Consell consultadas apuntan a que el misil, surgido de las reflexiones profundas en plena montaña de Cladera, pueden ir dirigidas hacia alguno de su propio equipo socialista en el Consell de Mallorca. Algunos apuntan al conseller de Turismo y Deportes, Andreu Serra, y al de Presidencia, Javier de Juan. Aseguran que la presidenta no está muy contenta de cómo se ha gestionado el tema por parte de los departamentos socialistas sin informar a sus socios y provocando una crisis de gobierno de dimensiones descomunales en el Consell.

El Plantón l Més y Podemos acordaron con Cladera que asistiría a la reunión de ayer

2. El encuentro frustrado de ayer entre los socios del Pacto de Izquierdas, por el plantón de la presidenta, ha sido un punto más de fricción entre los partidos progresistas en el Consell de Mallorca. No sabemos si esta estrategia también la decidió Cladera durante su terapia natural del fin de semana en la Serra. Lo cierto es que desde el PSIB-PSOE apuntaron ayer que se había convocado a una reunión de Pacto y en éstas habitualmente no acude la presidenta. No obstante, fuentes de Mes y de Podemos aseguraron que cargos de ambos partidos hablaron personalmente con Cladera y acordaron que ella sí asistiría al encuentro de ayer para buscar la reconciliación. Al final, no se presentó.

La prensa l La presencia de medios provocó su ausencia

3. La desconfianza entre los socios es máxima en un momento como este de crisis. Lo cierto es el equipo de Cladera, al ver ayer la presencia de la prensa, acusaron a Més y Podemos de convocarlos. Este fue uno de los motivos de la ausencia de la presidenta a la reunión.

Més l Sus bases no les permitirán una reculada

4. Los 1,8 millones al Mallorca para que «vengan más turistas» ha tocado la fibra a las bases de Més. El órdago lanzado por su líder, Lluís Apesteguia, en las redes sociales de que «habrá consecuencias» no pueden quedar en un simple tuit o pataleta. Las bases nacionalistas no aceptarán una reculada del partido en este tema y ya hay muchos pesemeros y meseros que les han hecho ver a Apesteguia y compañía que si el PSOE no rectifica el jueves hay que salir del Pacto. El amargo recuerdo de la autopista de Llucmajor a Campos sigue muy presente en Més.