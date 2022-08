Dos aterrizajes forzosos en el aeropuerto de Palma sin consecuencias

Los servicios de emergencia del aeropuerto de Palma han tenido que movilizarse esta tarde debido al aterrizaje forzoso que han realizado dos aviones distintos, en un corto periodo de tiempo, en la pista de Son Sant Joan. Por fortuna, no ha sido necesaria la intervención de estos servicios de emergencia, porque ambos aviones han podido tomar tierra sin mayores problemas y no ha habido que lamentar ningún herido, ni incidente de gravedad.

Fuentes de Aena han confirmado que el primer incidente se ha comunicado alrededor de las cuatro de la tarde de hoy. Un avión de pasajeros de la compañía Tui, que había despegado poco antes desde Mallorca con destino al aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, ha tenido que regresar a la isla por problemas técnicos. El comandante detectó problemas en el tren de aterrizaje del avión, por lo que decidió regresar al aeropuerto de origen. Avisó a la torre de control para que se movilizaran todos los operativos necesarios, ya que no tenía más remedio que realizar un aterrizaje forzoso ante los fallos detectados durante el vuelo.

Desde el aeropuerto se avisó también a los bomberos de Palma ante la posibilidad de que tuvieran que intervenir, aunque al final no ha sido necesario. El avión, con pasajeros a bordo, aterrizó sin mayores problemas, lo que tampoco fue necesaria la actuación de los servicios de emergencia del propio aeropuerto.

Cuando se recuperaba la normalidad, media hora más tarde del primer aviso se recibió una llamada de urgencia de otro avión. Se trataba de un aerotaxi de la compañía Emirates, que también había despegado de Son Sant Joan y se dirigía con 14 pasajeros en dirección al aeropuerto John Lennon, en Liverpool. Al parecer, el comandante avisó que se veía obligado a volver al aeropuerto de salida porque se había detectado un incendio en el interior de la nave. Esta fue la información que se le facilitó también a los bomberos de Palma, que por segunda vez fueron requeridos ante una posible intervención.

El aerotaxi tampoco tuvo mayores problemas para aterrizar. Ni la tripulación, ni tampoco los pasajeros, resultaron ilesos, después de superar una situación complicada.

El tráfico aéreo en el aeropuerto de Palma no se vio afectado por este doble incidente. Aena, junto a las compañías, ha abierto una investigación para determinar las causas de ambos incidentes.