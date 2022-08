Aprobados los currículos de la LOMLOE con el foco en la repetición de curso

El Govern aprobó ayer los decretos de los currículos Lomloe en Balears, que se empezarán a aplicar el próximo curso 2022-2023 en infantil y en cursos impares de primaria, secundaria y bachillerato. En 2024 ya estarán implantados en los cursos que falten. El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, reivindica que «van en la línea de países más desarrollados como Finlandia o Portugal» y afirma que son los currículos «del siglo XXI»: «No van en contra de la memoria, sino que representan una educación inclusiva de forma clara y plantean un cambio en el modelo de la comunicación que ya necesitábamos desde hace años».

Asimismo, explica que se recuperan los tres ciclos en infantil y la asignatura de Historia y Cultura de Balears, que había sido una demanda «histórica». Además, habrá una organización más flexible de las materias, que pueden agruparse en ámbitos hasta tercero de la ESO, o la implementación de una diversidad de metodologías.

La evaluación es otro de los puntos que también sufrirá cambios. March detalla que la repetición es «una variable que tenemos que rebajar, sin que esto signifique que no se puede repetir, pero no es útil y supone un coste económico importante». Así, pone sobre la mesa que debe existir un proceo para que no sea un «elemento clave para el fracaso». Pese a las críticas recibidas por este punto, el conseller argumenta que no hay «ninguna evidencia» que plantee que este currículo bajará el nivel educativo: «No queremos que nadie fracase, sino acompañar a los alumnos en el proceso de aprendizaje».

La conselleria de Educación fija la importancia de los elementos competenciales para «asimilarnos a los países de nuestro alrededor» con el objetivo de seguir la Agenda 2030: «No van contra el conocimiento ni la memoria, la enseñanza memorística es importante, aunque también lo son otras cuestiones como la educación inclusiva».

«Todos los indicadores educativos están mejorando, un ejemplo claro es el informe PISA, donde ya estamos por encima de la media española y nos iguala con los países más importantes de nuestro entorno», asegura March, convencido de la idoneidad de los nuevos currículos.

Para afrontar la labor de elaboración de nuevos currículums, además de los técnicos y maestros del Servicio de Ordenación, se ha contado con la colaboración de 53 profesores en activo de diversos centros educativos para completar y contextualizar los currículos a la realidad de las Islas, elaborar situaciones de aprendizaje para las diferentes materias --ya se han creado 197 de todos los niveles y de todas las áreas-- y diseñar las materias optativas propias, el trabajo de investigación de bachillerato y los currículums de lengua catalana.

En el proceso de información pública de los nuevos currículums se recibieron 581 alegaciones, de las que 141 fueron admitidas. La mayoría de las no admitidas no hacían propuestas concretas de modificación, eran contradictorias con la normativa básica o no estaban relacionadas con los currículums.

Los borradores de los currículums se presentaron a la Mesa Sectorial de Educación, a la de la Enseñanza Concertada y al Consejo Escolar de las Illes Balears que también propusieron enmiendas y observaciones y se ha tratado al Consejo Social de la UIB, y en el Instituto Balear de la Mujer.