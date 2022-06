Los socialistas de Baleares confiesan que no se esperaban la mayoría absoluta del PP en Andalucía y "teníamos más expectativas, pero no se han cumplido". Así, el secretario de organización del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, asegura que el candidato del PSOE Juan Espadas "no ha tenido tiempo de consolidar su liderazgo" y que el proyecto socialista está "vivo" en Andalucía. Asimismo, ha afirmado que las mayorías del PP suponen "recortes de los servicios públicos".

Bonet insiste en que la caída de Cs ha sido una "constante" en las últimas elecciones, lo que les ha llevado a una "posición residual o absorción de votantes por parte del PP". No obstante, celebra que Vox haya "tocado techo y no entra en el gobierno" porque el PP ha "parado" su crecimiento: "La alta abstención provoca que los votantes de izquierdas no se movilicen, y necesitamos que lo hagan": "El PSOE andaluz viene de unos años un poco complicados, pero nosotros sí tenemos un liderazgo muy consolidado".