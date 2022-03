El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha justificado hoy la denegación de una sala de la cámara autonómica a la comisión del Parlamento Europeo que viene a investigar en abril los casos de explotación sexual de menores y que ha citado a declarar a la presidenta del Govern, Francina Armengol. Según Thomàs, "no hemos recibido una certificación válida del Parlamento Europeo, lo que hemos recibido es una petición administrativa, además hemos estudiado este tipo de comisiones y habitualmente van a un hotel". Thomàs se ha referido a una comisión del pasado mes de febrero sobre el Mar Menor que acudieron a un establecimiento turístico de la zona.

Thomàs ha recordado también que la denegación de dependencias "no es una decisión solo mía, hay un acuerdo de la mesa del Parlament, ya que el día que pidieron es un martes y se celebra pleno de la cámara y los días de pleno no puede haber otra actividad en el Parlament". El presidente de la cámara autonómica ha insistido en que el documento enviado por la comisión se peticiones del Parlamento Europeo "es solo administrativo, no es un certificado".

Los grupos de la oposición, como el PP o El Pi han acusado al Parlament de "poner trabas a la investigación de los menores". Toni Costa, portavoz del PP, ha exigido a "Vicenç Thomàs "independencia e imparcialidad" y le ha acusado de "recibir órdenes de la presidenta Armengol". Josep Melià (El Pi) ha reclamado "una mayor colaboración y compromiso del Parlament con esta comisión". La portavoz del PSIB-PSOE ha recordado el "uso partidista de esta comisión" recordando que todos los eurodiputados desplazados son del PP, Vox o Ciudadanos.

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs, integrante de la comisión, ha considerado que "el Parlament de Balears no ha estado a la altura ni para beneficiar al interés general". "No se trata de una comisión que viene a juzgar, solo quiere mejorar la situación de las menores tuteladas". Estaràs ha apuntado que buscarán otras dependencias público o privadas para realizar las declaraciones.