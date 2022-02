Varias entidades en defensa de la lengua catalana se han manifestado este martes frente al Parlament en contra de la Ley de Educación balear, al mismo tiempo que en la Cámara se aprueba la norma

Cerca de 40 personas se han concentrado para mostrar su desacuerdo con la nueva Ley. Entre los protestantes había representantes de entidades como la Plataforma per la Llengua, la Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana de la UIB, el SEPC, el sindicato de enseñanza Unió Obrera Balear o la Assemblea Sobiranista de Mallorca.

"Lo que pedimos es que no se utilice el catalán como una moneda de cambio, como se ha hecho hasta ahora", ha explicado el delegado de la Plataforma per la Llengua en Balears, Iván Solivelles, que ha lamentado que "hasta partidos políticos como Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi o el PSOE han cedido en un tema tan importante solo para tener el voto favorable del Partido Popular".

Alrededor de las 15:00 horas, la concentración ha empezado con pitidos y cánticos de "a l'escola, en català", "amb la llengua no s'hi negocia" o "català, línia vermella". Varios protestantes se han manifestado con carteles y pancartas, en los que se podían leer proclamas como "indignats", "sí a l'escola en català" o "amb la LLEIB, participació real".