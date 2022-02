El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha apelado directamente a Vox por su rechazo a trabajar en la nueva ley educativa que se vota hoy y porque "no tienen actitud favorable": "Me gustaría que políticamente no estuvieran aquí, pero la ciudadanía vota y hacen lo que quieren".

Relacionadas El Govern cede a las presiones y elimina el castellano como lengua vehicular