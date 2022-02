Abusos sexuales a menores tuteladas | Armengol, dispuesta a dar explicaciones a la comisión de Europa sobre las menores

Francina Armengol, presidenta del Govern, valoró ayer su citación por parte del Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investiga la explotación sexual de menores: «Daremos todas las explicaciones que quieran sobre lo mucho que hemos trabajado en Balears y en Mallorca para evitar esta lacra, pero no entraremos en la estrategia de la derecha y ultraderecha de hacer un uso partidista del dolor de las menores, me parece denigrante».

La presidenta se mostró partidaria de acudir a la comisión que se celebrara en el Parlament los días 11,12 y 13 de abril con la presencia de 24 eurodiputados y funcionarios del Parlamento Europeo que se instalarán en la Cámara Autonómica para investigar lo ocurrido con los menores tutelados. No obstante, por la mañana en sus declaraciones parecía que rechazaba acudir cuando afirmó: «Recibiré a los eurodiputados en el Consolat». Después, desde el equipo de Armengol, se confirmó que ella no tiene ningún problema en acudir pese a que todavía no ha recibido ninguna citación oficial.

La presidenta reiteró en varias ocasiones su denuncia del «uso partidista de esta comisión para buscar réditos políticos en Balears con las menores». Hay que recordar que la presidenta de esta comisión de Peticiones es la popular Dolors Monserrat. Desde diferentes grupos políticos se ha acusado a Monserrat de utilizar esta comisión, en la que la derecha tiene mayoría, en beneficio de sus partidos. En esta misma línea se manifestó también el portavoz socialista en el Consell, Andreu Alcover, que se preguntó si esta comisión también acudirá a investigar los casos de Madrid donde gobierna el PP. Armengol recordó que «hay casos en toda España y quieren utilizar las de Mallorca para un uso partidista en Balears».

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo registró el miércoles un documento en el Parlament solicitando dependencias para citar a declarar a Armengol, la presidenta del Consell, Catalina Cladera; la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago; el conseller de Presidencia del Consell y anterior presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan; el vicepresidente de este organismo, Jaume Tortella; y los dos directores de la Oficina de Defensa del Menor, el destituido por no quererse vacunar, Serafín Carballo, y su sustituto Josep Lluís Riera. De igual modo, han pedido la comparecencia del fiscal de Menores, José Díaz, y el responsable de la unidad de Atención y Familia de la Policía David López del Val.

Reacciones a la citación

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, no pudo realizar declaraciones ayer al encontrarse indispuesta. Quien sí cargó con dureza fue el portavoz del PP en el Consell, Llorenç Galmés, quien celebró que «al fin se den explicaciones». El popular aseveró que «ha tenido que venir el Parlamento Europeo a sacarles las vergüenzas después de rechazar cuatro comisiones de investigación en los últimos dos años y fomentando el oscurantismo». Galmés se congratuló de que «al fin sabremos lo que ha pasado».

Beatriz Camiña (Cs) indicó que «viene una misión de Europa es porque la situación es grave y esperamos que ayude a buscar soluciones». Guillem Balboa (Més) pidió «máxima transparencia preservando el interés de los menores».