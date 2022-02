Francina Armengol, presidenta del Govern, ha hablado hoy sobre su citación por parte del Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investiga la explotación sexual de menores que "daremos todas las explicaciones que quieran sobre lo que hemos hecho para evitar esta lacra, pero no entraremos en la estrategia de la derecha y ultraderecha de hacer un uso partidista con el dolor de las menores, me parece denigrante". No obstante, la presidenta no ha revelado si acudirá o no al Parlament los días 11,12 y 13 de abril, cuando una misión de 24 personas de Europa llegará a Mallorca y se instalará en la Cámara Autonómica para investigar lo ocurrido con los menores: "Recibiré a los eurodiputados en el Consolat", ha aseverado una ambigua Armengol.

La presidenta ha reiterado en varias ocasiones su denuncia del "uso partidista de esta comisión para buscar réditos políticos en Baleares con las menores". Hay que recordar que la presidenta de esta comisión de Peticiones es la popular Dolors Monserrat, que ha sido la principal impulsora de que esta misión llegue a Balears. Desde diferentes grupos políticos se ha acusado a Monserrat de utilizar esta comisión, en la que la derecha tiene mayoría, en beneficio de sus partidos. En esta misma línea se ha manifestado también el portavoz socialista en el Consell, Andreu Alcover, que se ha preguntado si esta comisión también acudirá a investigar los casos de Madrid donde gobierna el PP. Europa cita a declarar a Armengol, Cladera y Santiago para investigar la explotación sexual de menores tutelados en Baleares Hay que recordar que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo registró ayer un documento en el Parlament solicitando algunas dependencias para citar a declarar a Armengol, la presidenta del Consell, Catalina Cladera; la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago; el conseller de Presidencia del Consell y anterior presidente del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan; el vicepresidente de este organismo, Jaume Tortella, y los dos directores de la Oficina de Defensa del Menor, el destituido por no quererse vacunar, Serafín Carballo y su sustituto Josep Lluís Riera. De igual modo, han pedido la comparecencia del fiscal de Menores de la Fiscalía de Balears, José Díaz, y el responsable de la unidad de Atención y Familia de la Policía Nacional, David López del Val. Rosa Estarás, eurodiputada mallorquina del PP y miembro de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha asegurado a este periódico, que "Armengol y Cladera pueden negarse a asistir, pero no me parece recomendable que no vayan". Estaràs ha afirmado que "no es una guerra política con los menores, como quieren hacer ver las instituciones de las islas, se trata de buscar qué está fallando, qué podemos hacer para evitar los abusos sexuales a menores tutelados y si es preciso dotar de un mayor presupuesto a las instituciones". La europarlamentaria balear, que vendrá con la delegación del Parlamento Europeo para participar en la investigación, añadió que "la pasada legislatura esta misma comisión investigó numerosos casos en instituciones gobernadas por el PP y si se ha decidido enviar la misión a Mallorca es debido a que hay tres denuncias al respecto y es la comunidad con más casos".