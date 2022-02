Más de la mitad de llamadas por violencia machista en 2021 fueron de carácter urgente

El 55% de las llamadas al teléfono para víctimas de violencia machista en 2021 fueron de carácter urgente y, por tanto, requirieron de la actuación inmediata de los servicios de emergencia, como la intervención de la policía o atención médica.

A través de este dispositivo, disponible las 24 horas para mujeres en las islas, el Institut Balear de la Dona atendió a un total de 3.020 víctimas el año pasado, 202 de ellas por violencia sexual, un aumento significativo respecto a las 50 atendidas por esta causa el año anterior. De hecho, el número de acompañamiento a víctimas, 441 casos, se incrementó más del doble respecto al 2020.

En concreto, en 2021 se contabilizó hasta 5.268 comunicaciones, de las cuales 4.505 fueron llamadas, 141 mensajes de WhatsApp y 612 seguimientos personalizados a las víctimas de mayor vulnerabilidad para tratar de evitar situaciones de riesgo. También se dictaron 2.070 órdenes de protección.

Con estas cifras, el servicio del IB-Dona ha aumentado un 18% su actividad respecto al 2020, y un 25% en comparación al 2019, el último año de normalidad. Por islas, el 77,7% de las comunicaciones se produjeron desde Mallorca, el 4,5% desde Menorca, un 12,3% desde Ibiza y de Formentera el 0,67%.

Respecto al perfil medio de víctima que acompaña el servicio, la mayoría son mujeres de entre 31 y 40 años (33%), y sufren, sobre todo, violencia psicológica. Las menores de edad representan el 3%, mientras que un 7% de las atendidas (106) son mayores de 60 años.

Suelen ser españolas residentes en las islas (88%), aunque no conviven con el agresor, no tienen hijos (40%) y tampoco están casadas (42%). Además, tienen trabajo (40%) y viven de alquiler (47%). Solo el 18% tiene casa propia, y el 2,84% (12 mujeres) no tiene vivienda. La duración media de las llamadas, en el caso del servicio de atención telefónica, es de 37 minutos.

Por otro lado, el 38% de víctimas en 2021 llevaba cinco años sufriendo maltrato y el 21% menos de un año. El 16,1% llevaba entre cinco y diez años sufriendo malos tratos, y un 12,3% más de una década.

La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, explicó ayer en rueda de prensa que este servicio ofrece una atención integral que incluye el asesoramiento, acompañamiento y el apoyo emocional a la víctima y, si se trata de un caso de violencia vicaria, también a sus hijos. Del mismo modo, el teléfono está también abierto para los ciudadanos que quieran notificar una situación de riesgo: «Tenemos la obligación civil y moral de hacerlo», manifestó la responsable.

Garrido destacó que los meses de 2021 en los que el IB-Dona atendió más llamadas fueron mayo (342) y junio (473), en los que hubo un significativo incremento respecto a otros periodos. La titular justificó que este hecho se debió a dos situaciones mediáticas: el documental de Rocío Carrasco y el caso de las dos niñas presuntamente asesinadas por su padre en Tenerife, fenómenos de relevancia social que provocaron sensibilización y concienciación entre los ciudadanos.

Garrido consideró que los datos que se presentaron ayer muestran que la violencia machista «sigue golpeando a Balears de manera brutal»: «Mientras haya un solo caso no podemos conformarnos. No descansaremos hasta que desaparezca», prometió la consellera.

El teléfono de atención a víctimas de violencias machistas en Balears es el 971 178 989. También se puede escribir por WhatsApp al número 639 837 476 o al correo en atencionS24h.ibdona@atenzia.com, y cabe recordar que para emergencias se puede llamar al 112.

Servicio para mujeres sordas

A petición de la Federación balear de Personas Sordas, el IB-Dona ultima un servicio adaptado para mujeres con discapacidad auditiva, que el Govern prevé poner en marcha este primer trimestre del año.

Centro de crisis

La consellera Garrido explicó que la violencia sexual es una realidad que hay que combatir, por eso Balears trabaja para abrir su primer centro de crisis, especializado en acompañar a víctimas de agresiones sexuales y violaciones.

2.070 órdenes de protección

En las 24 horas posteriores de ponerlo en conocimiento del IB-Dona, la víctima recibe una comunicación que especifica cuáles son los puntos de atención cercanos, y se emite una orden de protección que puede ser provisional en fase de instrucción o de manera definitiva por una sentencia. En total, en 2021 el servicio emitió 2.070 órdenes.

El Govern estudia recurrir el fallo que exculpa a Darrechi

El servicio de Abogacía del Govern estudia recurrir la resolución de la jueza que exculpó al influencer mallorquín Naim Darrechi, confirmó ayer la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido. Para la titular, este caso demuestra que «todavía queda mucho camino por recorrer» y que «el machismo no es únicamente la violencia física o sexual, sino que hay más tipos». Este joven influencer afirmó que eyaculaba dentro de sus parejas sin permiso porque no le gusta usar preservativo.