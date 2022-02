El Govern suprimirá la exigencia de tener el pasaporte covid la próxima semana

El Govern tiene decidido levantar la exigencia del pasaporte covid a partir de la próxima semana. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) autorizó al Ejecutivo a exigir el certificado covid, que acredita la pauta completa de vacunación o haber pasado la enfermedad, hasta el 28 de febrero. No obstante, el conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, aseguró ayer, tras el Consell de Govern, que «la fecha del 28 de febrero se fijó en función de la situación sanitaria y de contagios en aquel momento, pero no quiere decir que agotemos el plazo del 28 de febrero».

Según ha podido saber este periódico, la próxima semana se suprimirá la exigencia de este certificado para acceder a bares, restaurantes, gimnasios, cines, teatros, eventos deportivos y actos de afluencia elevada de gente.

Negueruela aseguró ayer que en las próximas reuniones de la Mesa de Diálogo Social y de los expertos sanitarios se estudiará la situación y, en función de la incidencia, se decidirá si se levanta o no la exigencia del pasaporte covid. De todas formas, esta supresión del certificado de vacunación se llevará a cabo la próxima semana, ya que está prevista una reunión con los agentes sociales y se abordará la cuestión.

«No queremos especular, pero está claro que el pasaporte covid ha funcionado y ha incentivado la vacunación, pero las decisiones se tomarán en función de la situación», reiteró Negueruela. De igual forma se pronunció la presidenta del Govern, Francina Armengol: «Prefiero no especular en estos momentos sobre el certificado covid. Lo que está claro es que ha ayudado a dar mayor seguridad en espacios con más aglomeraciones, y a incentivar la vacuna, también hay que reconocerlo».

Por otra parte, el portavoz del Govern se refirió a la decisión del Gobierno central de eliminar el uso de mascarilla en exteriores, decisión que se adoptará el próximo jueves en el Consejo de Ministros y que la propia presidenta del Govern de Balears, Francina Armengol, se había manifestado con cautela a la ahora de quitar mascarillas. Negueruela indicó que la «decisión se tomó por consenso en el marco del Comité Interterritorial de Salud y, por consiguiente, Balears está de acuerdo».

PP y Cs quieren que se elimine

El Partido Popular y Ciudadanos han cambiado su postura respecto al pasaporte covid y exigieron ayer al Govern que elimine su obligatoriedad en todos los sectores porque «no tiene sentido» seguir manteniendo una medida que «ya no tiene eficacia».

Hay que recordar que en noviembre ambos partidos dieron apoyo a la prórroga de la exigencia como herramienta para aumentar el ritmo de vacunación y evitar restricciones mayores. «Apoyamos en su momento la medida para incentivar la vacunación, que es la única medida efectiva y a cambio de no más restricciones, pero ya no es eficaz y el impacto en el incremento de la vacunación ya se ha producido», aseveró el portavoz popular Toni Costa.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Patricia Guasp, indicó al respecto: «Su obligatoriedad es inútil, no ha evitado la escalada de contagios y no se evidencia que reduzca la transmisión». Guasp criticó a Armengol y recordó que «no tiene sentido que se exija en bares y no en Son Espases».