El coordinador de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha asegurado "no conformarse" con la "reformita laboral" pactada por PSOE y Unidas Podemos con los sindicatos -CCOO y UGT- y la patronal -CEOE- y ha pedido "ir mucho más allá" en recuperar derechos laborales.

Según ha expresado Apesteguia en un hilo de Twitter, recogido por Europa Press, acerca de la reforma laboral, "hace falta ir mucho más allá en la recuperación de los derechos de los trabajadores". "No nos bastan las migajas: quien hace el pan se merece el pan entero", ha destacado.

"Hay que valorar positivamente que se recupere la prevalencia del convenio colectivo por encima del convenio de empresa si este empeora las condiciones laborales, o que se recupere la ultraactividad (es decir, que los convenios se renueven automáticamente hasta que se pacte uno nuevo)", ha apuntado.

Sin embargo, ha opinado Apesteguia, "es un grave error no abordar la destatalización de la negociación colectiva". "La realidad social y del trabajo no es igual en Baleares que en Galicia, en Andalucía que en el País Vasco. No tiene sentido tratar igual aquello que es diferente. Queremos un marco laboral propio", ha reivindicado.

"En cuanto a condiciones de despido improcedente hay que recuperar el control de la autoridad laboral en ERES, o la indemnización de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades (en lugar de los 33 días con máximo 24 mensualidades impuestos actualmente)", ha añadido.

"Si hablamos de las condiciones laborales impuestas de parte (para poner algunos ejemplos: la movilidad geográfica, la distribución irregular de la jornada, la asunción de funciones impropias...) hay que recuperar los controles, las limitaciones y la normativa garantista previa", ha señalado.

Por todo ello, ha dicho, "que no esperen a Més en la fiesta de la renuncia". Y es que, ha hecho hincapié, "por mucha música que hagan sonar, la realidad es evidente y dice que queda mucho trabajo por hacer". "En su tramitación en el Congreso se puede optar por sacar adelante este acuerdo con el PP o ser valientes con el bloque de investidura", ha concluido.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Més, Miquel Ensenyat, ha considerado, en otro hilo de Twitter, recogido por Europa Press, que "más allá de la propaganda, el anuncio sobre la reforma laboral resulta decepcionante". Pues, ha apuntado, "no avanza en derechos laborales y mantiene algunos de los aspectos más lesivos, como las indemnizaciones por despido (de 45 a 33 días)".

Además, ha continuado diciendo, "se mantiene la prevalencia de los acuerdos estatales, hecho que perjudica a la capacidad de presión y negociación de los trabajadores" y, también, "la prevalencia de los acuerdos de empresa sobre los acuerdos del sector, excepto por lo que respecta a los salarios".

"En definitiva", ha censurado Miquel Ensenyat, "con este cambio de normativa laboral no se recuperan la mayoría de los derechos perdidos en 2010 (PSOE) y en 2012 (PP)". Y, ha lamentado, "no cumplen con su compromiso de derogar completamente la reforma laboral".