El joven Jordi Romero, de 11 años de edad, ha sido el primer niño vacunado en Mallorca. La vacunación infantil ha arrancado este miércoles en Balears. Los menores de entre 9 y 11 años ya pueden pedir cita para administrarse la dosis.

El vacunódromo de Son Dureta ha empezado a inyectar las primeras dosis a los menores pocos minutos antes de las 15:00 horas. En estos momentos, las instalaciones se están llenando de jóvenes que llegan junto a sus padres para inmunizarse contra el coronavirus.

Jordi Romero ha llegado puntual y ha sido el primero de todos. El joven ha permanecido en la zona de espera durante unos minutos, como le han indicado los sanitarios, aunque poco tiempo después se ha impacientado y ha explicado que se encontraba bien.

"Al principio tenía miedo, pero después casi ni he notado el pinchazo", ha confesado el menor, acompañado de su padre y su hermana: "Solo me he dado cuenta cuando ha salido la aguja". Sus familiares han podido acompañarle hasta el interior de la carpa y hablar con él mientras le inyectaban el preparado para tranquilizarle.

El padre del menor, José Romero, ha expresado su tranquilidad porque "ahora, por fin, la familia al completo ya está vacunada". Sin embargo, como medida de precaución, todos se realizarán pruebas diagnósticas antes de acudir a las cenas de Navidad para evitar posibles contagios de coronavirus.