Black Friday en Mallorca: Con muchas ganas de comprar

Si algo demostró ayer la jornada de Black Friday es que los ciudadanos tienen ganas de pasear y comprar, y si es posible, aprovecharse de las ofertas que ofrecen los comercios. Por eso, tanto por la mañana, pero sobre todo por la tarde, Palma recuperó un ambiente en la calle que no se recordaba desde hacía muchos meses y que prácticamente había desaparecido desde que extendió la covid.

Y es que cada vez es más habitual que muchos clientes aproveche esta jornada para adelantar las compras de Navidad. Dentro de unos días, el mismo producto que buscan lo pueden encontrar mucho más caro, por lo que siempre es mejor adelantar las compras si así se consigue ahorrarse algunos euros. De hecho, la mayoría de las compras que se realizaron ayer forman parte de los regalos que van a entregar las próximas fechas navideñas.

Este año se ha notado que la mayoría de tiendas, sobre todo si se trata de pequeños comercios, no tenían tanto stock como en temporadas pasadas. Y es lógico porque muchos comerciantes han pasado meses muy duros y ahora actúan con más precaución. No quieren llenar la tienda de género que después, si se repiten las restricciones, no podrán vender. Es mejor ir llenando la tienda a medida que se va vendiendo.

Además, los comerciantes también están sufriendo el encarecimiento de los precios. Las facturas de luz que pagan son cada vez más altas, al igual que los gastos del transporte. Y esta situación lo que provoca es que los márgenes de beneficios sean cada vez más estrechos, lo que después impide, sobre todo al pequeño comercio, ofrecer los descuentos de años atrás.

Los comerciantes agradecen que el Black Friday se pueda extender durante la semana y, además, este domingo los comercios permanecerán abiertos, por lo que se prevé que aumenten las ventas gracias a los descuentos.