El nuevo coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido directo en su discurso antes de concluir la V Assemblea General: "No queremos subordinación. Queremos decidir como pueblo". Así, el dirigente ecosoberanista ha añadido que "no tenemos ningún pacto más allá del que tenemos con la ciudadanía". Ha declarado que su partido "no solo no dejaremos que toquen el catalán, sino que iremos más allá". Además, ha defendido que Més es "el muro contra los retrocesos sociales y el fascismo". En su intervención ha recordado que son "herederos de la lucha obrera, las Germanies y la lucha antifranquista" y que, como partido republicano, "no queremos rey".

El de Deià ha hablado sobre la necesidad de "defender este país y a su gente" porque Més per Mallorca no tiene "ningún pacto más allá de la ciudadanía". Ha avanzado que trabajará para que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destine únicamente a reducir los efectos del turismo y cambiar el modelo económico de Balears: "El Estado ha roto el pacto de 2007. ¿Dónde está el REB digno y el financiamiento justo para las Islas?". Para Apesteguia, una de las claves para ser decisivos en las elecciones de 2023 es "estar unidos y trabajar juntos", dejando atrás las diferencias que puedan existir: "No hay que hacer ninguna renuncia. Aspiramos a una sociedad justa e igualitaria donde exista la justicia social".