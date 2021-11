El Consell de Mallorca ha aprobado hoy su presupuesto para 2022, el más alto de la historia de la institución con 519 millones de euros. Ello supone unos 25 millones más que este año con un incremento del 5,3%. El debate de las cuentas insulares ha sido intenso, donde los grupos de la oposición, especialmente el PP y Ciudadanos, ha dejado patente la falta de un convenio de carreteras de 220 millones para invertir en los próximos años.

En la misma sesión plenaria que todavía se está celebrando, también se ha aprobado que la institución insular asuma las competencias completas en Turismo, ello supone que el Consell recibirá 684.000 euros anuales del Govern por una competencia que tendrá un presupuesto de 2,8 millones. El conseller de Turismo, Andreu Serra, ha explicado que esta diferencia se complementa con la gestión y los ingresos que generará la bolsa de plazas turísticas. Asimismo, Serra ha indicado que también recibirán 61 funcionarios del Govern para gestionar la ordenación turística y las sanciones mediante inspección turística.

Sobre los presupuestos, el conseller de Hacienda, Josep Lluís Colom, ha indicado que se trata de "unas cuentas con la finalidad de consolidar la reactivación económica y la salida de la crisis mancomunada". Las políticas sociales supondrán un 61% del total del presupuesto. El presupuesto del IMAS llegará a los 240 millones y en carreteras, con recursos propios, superarán los 50 millones.

La portavoz de de Ciudadanos en la institución insular, Beatriz Camiña, ha asegurado que “los socialistas nos quieren vender unos presupuestos supuestamente sociales, cuando en realidad lo que hacen es ahogarnos a impuestos a todos los mallorquines”. Camiña ha añadido que estos presupuestos "están basados en previsiones de ingresos que dependen del Estado y no sabemos si llegarán, como ha pasado con las carreteras".

Llorenç Galmés (PP) ha recordado que "la foto de Raixa con la ministra de Hacienda, María José Montero, no ha costado 220 millones de euros a todos los mallorquines, ya que nos vino a ofrecer el factos de insularidad de 180 millones en 2022 pero no han quitado los 220 de convenio de carreteras". Galmés calificó los presupuestos de "imprudentes, irresponsables y una tomadura de pelo al no reflejar la realidad que vivimos". Los presupuestos se aprobaron con los 17 votos a favor del Pacto de izquierdas, 13 en contra de PP, Ciudadanos y Vox, mientras que se registraron tres excepciones por parte de los tres consellers de El Pi.

El pleno del Consell también ha aprobado las tarifas de incineración de basuras para 2022 que será de 114 euros por tonelada, unos 6 euros más que las de este año.